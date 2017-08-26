Гори пластику: у центрі Луцька протягом місяця не вивозили відходи





Про це на платформі «Відкрите місто» повідомив Тарас Ковтун.



Дописувач зауважив, що сміття не прибирають протягом місяця. Окрім того, він додав фото - на ньому помітно, що пластик заповнив контейнер, а опісля продовжв збиратися за його межами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани повідомляють, що пластикові відходи іх контенерів для сміття у дворі будинку на проспекті Волі, 41 не прибирають цілий місяць.Про це на платформі «Відкрите місто» повідомивДописувач зауважив, що сміття не прибирають протягом місяця. Окрім того, він додав фото - на ньому помітно, що пластик заповнив контейнер, а опісля продовжв збиратися за його межами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію