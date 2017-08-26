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Гори пластику: у центрі Луцька протягом місяця не вивозили відходи

Гори пластику: у центрі Луцька протягом місяця не вивозили відходи
Лучани повідомляють, що пластикові відходи іх контенерів для сміття у дворі будинку на проспекті Волі, 41 не прибирають цілий місяць.

Про це на платформі «Відкрите місто» повідомив Тарас Ковтун.

Дописувач зауважив, що сміття не прибирають протягом місяця. Окрім того, він додав фото - на ньому помітно, що пластик заповнив контейнер, а опісля продовжв збиратися за його межами.
Гори пластику: у центрі Луцька протягом місяця не вивозили відходи

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Теги: пластик, відходи
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Коментарі 2
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Може хтось в курсі? Яка установа чи підприємство відповідальні за вивіз сміття з контейнерів передбачених для пластикових відходів? На Коперника36 та сама ситуація...
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Може хтось в курсі? Яка установа чи підприємство відповідальні за вивіз сміття з контейнерів передбачених для пластикових відходів? На Коперника36 та сама ситуація...
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