Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді
Сьогодні, 06:44
Депутати Волинської обласної ради під час наступної сесії розглянуть можливість збільшення щомісячної надбавки за вислугу років голові Ігорю Палиці.
Про це сказано у проекті рішення, пише Конкурент.
Згідно документу, надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
До слова, Ігор Палиця неодноразово наголошував, що його заробітна плата залишається в обласному бюджеті.
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Про це сказано у проекті рішення, пише Конкурент.
Згідно документу, надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.
До слова, Ігор Палиця неодноразово наголошував, що його заробітна плата залишається в обласному бюджеті.
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