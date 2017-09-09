Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді

Ігорю Палиці.



Про це сказано у проекті рішення, пише



Згідно документу, надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.



До слова, Ігор Палиця неодноразово наголошував, що його заробітна плата залишається в обласному бюджеті.

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