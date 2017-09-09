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Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді

Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді
Депутати Волинської обласної ради під час наступної сесії розглянуть можливість збільшення щомісячної надбавки за вислугу років голові Ігорю Палиці.

Про це сказано у проекті рішення, пише Конкурент.

Згідно документу, надбавка становитиме 20% від посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

До слова, Ігор Палиця неодноразово наголошував, що його заробітна плата залишається в обласному бюджеті.

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Теги: Волинська обласна рада, Ігор Палиця, надбавка
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