Пішов і не повернувся: шукають волинянина, який зник місяць тому





Про це повідомляє інтернет-видання



Василь Усік зник 24 квітня. Його брат розповів, що після Пасхи Василь найнявся пасти худобу в Кримному.



«Мав це робити позмінно через два тижні. Пізно ввечері пішов оглядати територію навколо корівника, потім по телефону повідомив колезі, що заблукав. Далі дзвонив ще раз і сказав, що знаходиться біля озера Пісочне. Після цього зв’язок із ним пропав», – зазначив брат.



Рідні поширили оголошення про пошук чоловіка в Інтернеті. Їм зателефонував житель села Мокре, котрий зазначив, що зустрів чоловіка 27 квітня. Тож родина не втрачає надії, що знайде Василя.



Василь Усік був одягнений у піджак та сині джинси. Усіх, хто бачив чоловіка чи володіє якоюсь інформацією, просять телефонувати за номерами: 098 73 100 42, 098 60 231 80 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують шукають 52-річного мешканця села Текля Старовижівського району, який востаннє був удома ще 24 квітня.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на газету «Сільські новини».зник 24 квітня. Його брат розповів, що після Пасхи Василь найнявся пасти худобу в Кримному.«Мав це робити позмінно через два тижні. Пізно ввечері пішов оглядати територію навколо корівника, потім по телефону повідомив колезі, що заблукав. Далі дзвонив ще раз і сказав, що знаходиться біля озера Пісочне. Після цього зв’язок із ним пропав», – зазначив брат.Рідні поширили оголошення про пошук чоловіка в Інтернеті. Їм зателефонував житель села Мокре, котрий зазначив, що зустрів чоловіка 27 квітня. Тож родина не втрачає надії, що знайде Василя.Василь Усік був одягнений у піджак та сині джинси. Усіх, хто бачив чоловіка чи володіє якоюсь інформацією, просять телефонувати за номерами: 098 73 100 42, 098 60 231 80 або 102.

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