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Пішов і не повернувся: шукають волинянина, який зник місяць тому

Пішов і не повернувся: шукають волинянина, який зник місяць тому
На Волині розшукують шукають 52-річного мешканця села Текля Старовижівського району, який востаннє був удома ще 24 квітня.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 з посиланням на газету «Сільські новини».

Василь Усік зник 24 квітня. Його брат розповів, що після Пасхи Василь найнявся пасти худобу в Кримному.

«Мав це робити позмінно через два тижні. Пізно ввечері пішов оглядати територію навколо корівника, потім по телефону повідомив колезі, що заблукав. Далі дзвонив ще раз і сказав, що знаходиться біля озера Пісочне. Після цього зв’язок із ним пропав», – зазначив брат.

Рідні поширили оголошення про пошук чоловіка в Інтернеті. Їм зателефонував житель села Мокре, котрий зазначив, що зустрів чоловіка 27 квітня. Тож родина не втрачає надії, що знайде Василя.

Василь Усік був одягнений у піджак та сині джинси. Усіх, хто бачив чоловіка чи володіє якоюсь інформацією, просять телефонувати за номерами: 098 73 100 42, 098 60 231 80 або 102.
Пішов і не повернувся: шукають волинянина, який зник місяць тому

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Теги: зникнення, розшук
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