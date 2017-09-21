Їздив без шолома: на Волині госпіталізували травмованого мотоцикліста





Мотоцикліст їхав без шолома, - інформує інтернет-видання



19-річний житель села Світязькі Смоляри не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав. В результаті автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження - забійно-рвані рани, множині ссадини обличчя. Хлопця госпіталізовали в травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині госпіталізували 19-річного мотоцикліста, який не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу на дорозі Положево – Голядин.Мотоцикліст їхав без шолома, - інформує інтернет-видання Волинь24 з посиланням на Шацьке відділення поліції.19-річний житель села Світязькі Смоляри не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав. В результаті автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження - забійно-рвані рани, множині ссадини обличчя. Хлопця госпіталізовали в травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію