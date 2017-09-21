Їздив без шолома: на Волині госпіталізували травмованого мотоцикліста
28 травень, 22:13
На Волині госпіталізували 19-річного мотоцикліста, який не впорався з керуванням та впав з транспортного засобу на дорозі Положево – Голядин.
Мотоцикліст їхав без шолома, - інформує інтернет-виданняВолинь24 з посиланням на Шацьке відділення поліції.
19-річний житель села Світязькі Смоляри не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав. В результаті автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження - забійно-рвані рани, множині ссадини обличчя. Хлопця госпіталізовали в травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ.
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Мотоцикліст їхав без шолома, - інформує інтернет-виданняВолинь24 з посиланням на Шацьке відділення поліції.
19-річний житель села Світязькі Смоляри не вибрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням та впав. В результаті автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження - забійно-рвані рани, множині ссадини обличчя. Хлопця госпіталізовали в травматологічне відділення Любомльської ЦРЛ.
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