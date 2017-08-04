На Волині затримали крадія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 05:24
У пункті пропуску "Устилуг" на волинському кордоні затримали українця, який перебував у розшуку.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Правопорушник, якого розшукують правоохоронці за крадіжку, слідував до України. Його затримали прикордонники та передали співробітникам Національної поліції.
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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Правопорушник, якого розшукують правоохоронці за крадіжку, слідував до України. Його затримали прикордонники та передали співробітникам Національної поліції.
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