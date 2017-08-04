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На Волині затримали крадія, який перебував у розшуку

На Волині затримали крадія, який перебував у розшуку
У пункті пропуску "Устилуг" на волинському кордоні затримали українця, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Правопорушник, якого розшукують правоохоронці за крадіжку, слідував до України. Його затримали прикордонники та передали співробітникам Національної поліції.



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Теги: прикордонники, затримання, Устилуг
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