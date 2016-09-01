Біля Луцького замку на свята лежали купи сміття. ФОТО
28 травень, 23:11
Поблизу замку Любарта у Луцьку на Трійцю лежали цілі купи сміття.
Про це у мережі Facebook повідомила Маріанна Манжеровська, інформує інтернет-видання Волинь24.
«Чисто там, де не смітять! Були біля замку на Великдень - купа сміття. Прогулялись ввечері на Трійцю - і сміття є, і доріжка з бруківки розвалена, і сухі гілки навалені.. От невже не можна сміття утилізовувати в належне для того місце і не бути рагулем? Ганьба таким персонам!» - йдеться у дописі.
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Про це у мережі Facebook повідомила Маріанна Манжеровська, інформує інтернет-видання Волинь24.
«Чисто там, де не смітять! Були біля замку на Великдень - купа сміття. Прогулялись ввечері на Трійцю - і сміття є, і доріжка з бруківки розвалена, і сухі гілки навалені.. От невже не можна сміття утилізовувати в належне для того місце і не бути рагулем? Ганьба таким персонам!» - йдеться у дописі.
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