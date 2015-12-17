Волинь: відкрили пам'ятну дошку вчителю, який врятував дітей

Юрія Лелюкова, який у 1984 році врятував учнів від гранати, закривши її собою.



Урочисте відкриття відбулось під час візиту лідера Соціалістичної партії України Іллі Киви на Волинь у понеділок, 28 травня, - пише інтернет-видання



Нагадаємо, волинянин Юрій Лелюков будучи вчителем місцевої школи у 1984 році врятував від смерті 26 дітей. На уроці він показував принцип дії ручної гранати. Виявилось, вона була бойовою. Вчитель накрив своїм тілом гранату і нікому не дав загинути у класі.



На відкриття меморіальної дошки на будинку Лелюкова прийшло чимало людей. Серед них - учениця, яка врятувалась того дня Жанна Алімова.



"Я добре пам'ятаю, як це було. Ми писали контрольну. Якраз Юрій Миколайович показував гранату. Раптом ми почули клацання. А він паніки не підняв. Взагалі ніяк не показав страху. Просто підійшов у куток біля вікна і все... " - зі сльозами на очах пригадує той день жінка.



Для місцевих жителів Юрій Лелюков справжній Герой. У школі, де це трапилось, відкрили музей імені Лелюкова, а учні щороку на лінійці вшановують його пам'ять і пишуть на уроках листи "Як би я подякував Юрію Лелюкову".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Іваничі відкрили пам'ятну дошку на домі вчителя, який у 1984 році врятував учнів від гранати, закривши її собою.Урочисте відкриття відбулось під час візиту лідера Соціалістичної партії України Іллі Киви на Волинь у понеділок, 28 травня, - пише інтернет-видання Волинь24. Нагадаємо, волинянин Юрій Лелюков будучи вчителем місцевої школи у 1984 році врятував від смерті 26 дітей. На уроці він показував принцип дії ручної гранати. Виявилось, вона була бойовою. Вчитель накрив своїм тілом гранату і нікому не дав загинути у класі.На відкриття меморіальної дошки на будинку Лелюкова прийшло чимало людей. Серед них - учениця, яка врятувалась того дня"Я добре пам'ятаю, як це було. Ми писали контрольну. Якраз Юрій Миколайович показував гранату. Раптом ми почули клацання. А він паніки не підняв. Взагалі ніяк не показав страху. Просто підійшов у куток біля вікна і все... " - зі сльозами на очах пригадує той день жінка.Для місцевих жителів Юрій Лелюков справжній Герой. У школі, де це трапилось, відкрили музей імені Лелюкова, а учні щороку на лінійці вшановують його пам'ять і пишуть на уроках листи "Як би я подякував Юрію Лелюкову".

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