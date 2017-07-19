вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинських обмінниках виявили валюту з ознаками фіктивності

У низці пунктів, які здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів, зберігають та реалізують банкноти з ознаками фіктивності.

Зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», - інформує Район. Ковель.

Ковельська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження від 24 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

У ході досудового розслідування співробітники УЗЕ провели у місті Ковелі санкціоновані обшуки в приміщеннях кас пунктів обміну валюти, які належать ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» (відділення № 5 на вулиці Брестська, 5; відділення № 6 на вулиці Володимирська, 133; відділення № 7 на бульварі Лесі Українки, 29; відділення № 12 на бульварі Лесі Українки, 18).

Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті: 7 430 доларів США, 7 540 євро, 7 790 польських злотих, 5 білоруських рублів та 10 200 російських рублів.

Ухвалами слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Сергія Панасюка від 22 травня 2018 року накладено арешт на всі ці грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, обмін, валюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
День Героїв у Луцьку: вулична виставка та воїни в одностроях. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали крадія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 05:24
Волинь: відкрили пам'ятну дошку вчителю, який врятував дітей
Сьогодні, 03:49
У волинських обмінниках виявили валюту з ознаками фіктивності
Сьогодні, 02:04
Пішов і не повернувся: шукають волинянина, який зник місяць тому
Сьогодні, 01:16
29 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У волинських обмінниках виявили валюту з ознаками фіктивності У волинських обмінниках виявили валюту з ознаками фіктивності
22 травень, 02:04
У Британії вводять пластикові гроші У Британії вводять пластикові гроші
19 липень, 2017, 14:23
Українців попереджають про фальшиві 100-доларові купюри Українців попереджають про фальшиві 100-доларові купюри
11 липень, 2017, 16:56
Від сьогодні валюту можна обмінювати без паспорта Від сьогодні валюту можна обмінювати без паспорта
11 серпень, 2016, 05:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
28 травень, 18:12
 1
Вистачить усім: у центрі Луцька – свято морозива. ФОТО
28 травень, 18:04
 1
Палиці можуть збільшити надбавку до зарплати у Волиньраді
Сьогодні, 06:44
 0
На Волині затримали крадія, який перебував у розшуку
Сьогодні, 05:24
 0
Волинь: відкрили пам'ятну дошку вчителю, який врятував дітей
Сьогодні, 03:49
 0
Медіа
відео
1/8