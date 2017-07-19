У волинських обмінниках виявили валюту з ознаками фіктивності





Зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», - інформує



Ковельська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження від 24 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.



У ході досудового розслідування співробітники УЗЕ провели у місті Ковелі санкціоновані обшуки в приміщеннях кас пунктів обміну валюти, які належать ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» (відділення № 5 на вулиці Брестська, 5; відділення № 6 на вулиці Володимирська, 133; відділення № 7 на бульварі Лесі Українки, 29; відділення № 12 на бульварі Лесі Українки, 18).



Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті: 7 430 доларів США, 7 540 євро, 7 790 польських злотих, 5 білоруських рублів та 10 200 російських рублів.



Ухвалами слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Сергія Панасюка від 22 травня 2018 року накладено арешт на всі ці грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У низці пунктів, які здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів, зберігають та реалізують банкноти з ознаками фіктивності.Зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», - інформує Район. Ковель. Ковельська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження від 24 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.У ході досудового розслідування співробітники УЗЕ провели у місті Ковелі санкціоновані обшуки в приміщеннях кас пунктів обміну валюти, які належать ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» (відділення № 5 на вулиці Брестська, 5; відділення № 6 на вулиці Володимирська, 133; відділення № 7 на бульварі Лесі Українки, 29; відділення № 12 на бульварі Лесі Українки, 18).Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті: 7 430 доларів США, 7 540 євро, 7 790 польських злотих, 5 білоруських рублів та 10 200 російських рублів.Ухвалами слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Сергія Панасюка від 22 травня 2018 року накладено арешт на всі ці грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

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