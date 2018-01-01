У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє
Сьогодні, 11:54
У Луцьку, на вулиці Гордіюк, легковик Volkswagen LT зіткнувся з мотоциклом Lifan. Внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед них — 8-річна дитина.
Аварія трапилася у неділю, 27 травня, близько 21:00, — повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 58-річний лучанин. Виконуючи поворот ліворуч, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом «Lifan», під керуванням 21-річного жителя Ківерцівського району.
Внаслідок зіткнення водій мотоциклу, та двоє пасажирів, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Аварія трапилася у неділю, 27 травня, близько 21:00, — повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 58-річний лучанин. Виконуючи поворот ліворуч, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом «Lifan», під керуванням 21-річного жителя Ківерцівського району.
Внаслідок зіткнення водій мотоциклу, та двоє пасажирів, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Коментарі 1
LT, це бус,на секундочку
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