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У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє

У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє
У Луцьку, на вулиці Гордіюк, легковик Volkswagen LT зіткнувся з мотоциклом Lifan. Внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед них — 8-річна дитина.

Аварія трапилася у неділю, 27 травня, близько 21:00, — повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.

За кермом автомобіля перебував 58-річний лучанин. Виконуючи поворот ліворуч, водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із мотоциклом «Lifan», під керуванням 21-річного жителя Ківерцівського району.

Внаслідок зіткнення водій мотоциклу, та двоє пасажирів, 19 та 8 років, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, Луцьк, Глушець
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Коментарі 1
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LT, це бус,на секундочку
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