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Волинянин вкрав з сараю велосипед

Волинянин вкрав з сараю велосипед
У селі Навіз Ківерцівського району волинянин обікрав господарську споруду. Він виніс звідти велосипед та «переноску».

Інцидент трапився у понеділок, 28 травня, - пише прес-служба поліції Волині.

Зазначають, що у період часу із 21:00 до 05:00 28 травня із господарської споруди викрали велосипед «Салют» та «переноску». Сума збитків становить 1,8 тис. грн..

Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річного жителя села Дерно, Ківерцівського району. Усе викрадене вилучили та повернуть власнику.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка із проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: поліція, крадіжка, велосипед
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