Волинянин вкрав з сараю велосипед





Інцидент трапився у понеділок, 28 травня, - пише прес-служба



Зазначають, що у період часу із 21:00 до 05:00 28 травня із господарської споруди викрали велосипед «Салют» та «переноску». Сума збитків становить 1,8 тис. грн..



Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річного жителя села Дерно, Ківерцівського району. Усе викрадене вилучили та повернуть власнику.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка із проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Навіз Ківерцівського району волинянин обікрав господарську споруду. Він виніс звідти велосипед та «переноску».Інцидент трапився у понеділок, 28 травня, - пише прес-служба поліції Волині Зазначають, що у період часу із 21:00 до 05:00 28 травня із господарської споруди викрали велосипед «Салют» та «переноску». Сума збитків становить 1,8 тис. грн..Правоохоронці встановили причетність до скоєння крадіжки 28-річного жителя села Дерно, Ківерцівського району. Усе викрадене вилучили та повернуть власнику.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка із проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

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