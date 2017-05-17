На Волині – смертельна аварія

Учора, 28 травня, пізно ввечері на мості через річку, при в’їзді в село Марковичі Локачинського району скутер «Viper» зіткнувся із відбійником. У результаті ДТП 33-річний водій транспортного засобу загинув на місці пригоди.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Подія трапилася учора о 23:25. Як з’ясували поліцейські, за кермом скутера перебував 33-річний житель району. Рухаючись по вулиці Центральній у селі Марковичі, ймовірно, він не впорався із керуванням та допустив зіткнення з відбійником. Внаслідок автопригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці.Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.