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На Волині – смертельна аварія

На Волині – смертельна аварія
Учора, 28 травня, пізно ввечері на мості через річку, при в’їзді в село Марковичі Локачинського району скутер «Viper» зіткнувся із відбійником. У результаті ДТП 33-річний водій транспортного засобу загинув на місці пригоди.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Подія трапилася учора о 23:25. Як з’ясували поліцейські, за кермом скутера перебував 33-річний житель району. Рухаючись по вулиці Центральній у селі Марковичі, ймовірно, він не впорався із керуванням та допустив зіткнення з відбійником. Внаслідок автопригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.


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Теги: ДТП, аварія, мотоцикліст, загибель
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