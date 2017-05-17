На Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 13:02
Учора, 28 травня, пізно ввечері на мості через річку, при в’їзді в село Марковичі Локачинського району скутер «Viper» зіткнувся із відбійником. У результаті ДТП 33-річний водій транспортного засобу загинув на місці пригоди.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Подія трапилася учора о 23:25. Як з’ясували поліцейські, за кермом скутера перебував 33-річний житель району. Рухаючись по вулиці Центральній у селі Марковичі, ймовірно, він не впорався із керуванням та допустив зіткнення з відбійником. Внаслідок автопригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Подія трапилася учора о 23:25. Як з’ясували поліцейські, за кермом скутера перебував 33-річний житель району. Рухаючись по вулиці Центральній у селі Марковичі, ймовірно, він не впорався із керуванням та допустив зіткнення з відбійником. Внаслідок автопригоди чоловік від отриманих травм загинув на місці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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