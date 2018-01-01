«Красуня на всю голову» в Premier City*

31 травня кінотеатр Premier City запрошує на прем’єру фільму «Красуня на всю голову».Окрім самого фільму, глядачів чекає гламурна вечірка з частуванням, показом, подарунками та уроками краси. 18:30 в фойє кінотеатру місце зустрічі усіх красунь.Про фільм: Усе життя Рене () складалося зі спроб схуднути або хоч якось причепуритися аби виглядати привабливіше. І все марно.Та якось небеса почули її благання. Рене сильно вдарилася головою під час тренування, а отямившись відчула себе красунею, але для оточуючих нічого не змінилось. Тепер світ ділиться на дві частини – тих, хто пасує перед впевненістю Рене та тих, хто має сили чіплятися за реальність у її присутності.Рік: 2018Країна: СШАЖанр: комедіяВ головних ролях: Емі Шумер, Бізі Філіпс, Мішель Вільямс, Емілі Ратаковскі, Том Хоппер, Наомі Кемпбелл