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«Красуня на всю голову» в Premier City*

«Красуня на всю голову» в Premier City*
31 травня кінотеатр Premier City запрошує на прем’єру фільму «Красуня на всю голову».

Окрім самого фільму, глядачів чекає гламурна вечірка з частуванням, показом, подарунками та уроками краси. 18:30 в фойє кінотеатру місце зустрічі усіх красунь.

Про фільм: Усе життя Рене (Емі Шумер) складалося зі спроб схуднути або хоч якось причепуритися аби виглядати привабливіше. І все марно.

Та якось небеса почули її благання. Рене сильно вдарилася головою під час тренування, а отямившись відчула себе красунею, але для оточуючих нічого не змінилось. Тепер світ ділиться на дві частини – тих, хто пасує перед впевненістю Рене та тих, хто має сили чіплятися за реальність у її присутності.

Рік: 2018
Країна: США
Жанр: комедія
В головних ролях: Емі Шумер, Бізі Філіпс, Мішель Вільямс, Емілі Ратаковскі, Том Хоппер, Наомі Кемпбелл

«Красуня на всю голову» в Premier City*

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Теги: ПортCity, PremierCity
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