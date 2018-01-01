У ліфті луцької багатоповерхівки постійно застрягають люди





Про це написав користувач з ніком Sasha Snig на платформі



За його словами, ліфт у другому під’їзді часто застрягає між 1-2 поверхами, зв’язок в середині ліфта з операторами практично відсутній, погано чути, тож у екстреній ситуації додзвонитись майже нереально.



Чоловік додає, що мешканці неодноразово зверталися щодо ситуації з ремонтом ліфту на екстренну службу організації «ВолиньЛіфт». «Незважаючи на те, що ця організація знаходиться за 5 хв. пішки від будинку — часто екстренна служба не приїжджала і визволяли з ліфта самі мешканці будинку», - додав автор скарги.



Він також зауважив, що ліфт надзвичайно необхідний, оскільки в будинку проживають громадяни з обмеженими фізичними можливостями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку на проспекті Соборності, 24 постійно виходить з ладу ліфт.Про це написав користувач з нікомна платформі «Відкрите місто» За його словами, ліфт у другому під’їзді часто застрягає між 1-2 поверхами, зв’язок в середині ліфта з операторами практично відсутній, погано чути, тож у екстреній ситуації додзвонитись майже нереально.Чоловік додає, що мешканці неодноразово зверталися щодо ситуації з ремонтом ліфту на екстренну службу організації «ВолиньЛіфт». «Незважаючи на те, що ця організація знаходиться за 5 хв. пішки від будинку — часто екстренна служба не приїжджала і визволяли з ліфта самі мешканці будинку», - додав автор скарги.Він також зауважив, що ліфт надзвичайно необхідний, оскільки в будинку проживають громадяни з обмеженими фізичними можливостями.

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