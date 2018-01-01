вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ліфті луцької багатоповерхівки постійно застрягають люди

У ліфті луцької багатоповерхівки постійно застрягають люди
У будинку на проспекті Соборності, 24 постійно виходить з ладу ліфт.

Про це написав користувач з ніком Sasha Snig на платформі «Відкрите місто».

За його словами, ліфт у другому під’їзді часто застрягає між 1-2 поверхами, зв’язок в середині ліфта з операторами практично відсутній, погано чути, тож у екстреній ситуації додзвонитись майже нереально.

Чоловік додає, що мешканці неодноразово зверталися щодо ситуації з ремонтом ліфту на екстренну службу організації «ВолиньЛіфт». «Незважаючи на те, що ця організація знаходиться за 5 хв. пішки від будинку — часто екстренна служба не приїжджала і визволяли з ліфта самі мешканці будинку», - додав автор скарги.

Він також зауважив, що ліфт надзвичайно необхідний, оскільки в будинку проживають громадяни з обмеженими фізичними можливостями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліфт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
День Героїв у Луцьку: вулична виставка та воїни в одностроях. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квартиру лучан-боржників продають у 2,5 рази дорожче
Сьогодні, 14:03
У селі під Луцьком зіткнулися два поліцейські автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:37
У ліфті луцької багатоповерхівки постійно застрягають люди
Сьогодні, 13:31
«Красуня на всю голову» в Premier City*
Сьогодні, 13:29
На Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 13:02
Схожі новини
Без стін, але з ліфтом: як Єремеєва розбудовує офіс. РОЗСЛІДУВАННЯ Без стін, але з ліфтом: як Єремеєва розбудовує офіс. РОЗСЛІДУВАННЯ
16 травень, 13:30
Зросте вартість обслуговування луцьких ліфтів Зросте вартість обслуговування луцьких ліфтів
16 травень, 10:35
«Смертоносний» луцький ліфт досі не замінили «Смертоносний» луцький ліфт досі не замінили
27 березень, 09:02
Півроку ремонту: у Луцьку досі не працюють півсотні ліфтів Півроку ремонту: у Луцьку досі не працюють півсотні ліфтів
22 лютий, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
28 травень, 18:12
 1
Вистачить усім: у центрі Луцька – Свято Морозива. ФОТО
28 травень, 18:04
 1
Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни
Сьогодні, 16:45
 0
День захисту дітей у ПортCity*
Сьогодні, 16:39
 0
Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію на Донбас. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8