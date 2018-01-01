У ліфті луцької багатоповерхівки постійно застрягають люди
Сьогодні, 13:31
У будинку на проспекті Соборності, 24 постійно виходить з ладу ліфт.
Про це написав користувач з ніком Sasha Snig на платформі «Відкрите місто».
За його словами, ліфт у другому під’їзді часто застрягає між 1-2 поверхами, зв’язок в середині ліфта з операторами практично відсутній, погано чути, тож у екстреній ситуації додзвонитись майже нереально.
Чоловік додає, що мешканці неодноразово зверталися щодо ситуації з ремонтом ліфту на екстренну службу організації «ВолиньЛіфт». «Незважаючи на те, що ця організація знаходиться за 5 хв. пішки від будинку — часто екстренна служба не приїжджала і визволяли з ліфта самі мешканці будинку», - додав автор скарги.
Він також зауважив, що ліфт надзвичайно необхідний, оскільки в будинку проживають громадяни з обмеженими фізичними можливостями.
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Про це написав користувач з ніком Sasha Snig на платформі «Відкрите місто».
За його словами, ліфт у другому під’їзді часто застрягає між 1-2 поверхами, зв’язок в середині ліфта з операторами практично відсутній, погано чути, тож у екстреній ситуації додзвонитись майже нереально.
Чоловік додає, що мешканці неодноразово зверталися щодо ситуації з ремонтом ліфту на екстренну службу організації «ВолиньЛіфт». «Незважаючи на те, що ця організація знаходиться за 5 хв. пішки від будинку — часто екстренна служба не приїжджала і визволяли з ліфта самі мешканці будинку», - додав автор скарги.
Він також зауважив, що ліфт надзвичайно необхідний, оскільки в будинку проживають громадяни з обмеженими фізичними можливостями.
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