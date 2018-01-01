У селі під Луцьком зіткнулися два поліцейські автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:37
У селі Липини, що у Луцькому районі, зіткнулися поліцейські легковик та позашляховик.
Про це написав Андрій Волощук у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».
«Неподобство!! С. Ліпіни..» - пише чоловік.
Деталі інциденту наразі не відомі.
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Про це написав Андрій Волощук у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».
«Неподобство!! С. Ліпіни..» - пише чоловік.
Деталі інциденту наразі не відомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 7
ха-ха
два дыбыла ето сила
да буде срач))))
це вони грали в "квачику, квачику, дай калачика, хто кого наздожене....наздогнали...упс
ржу, нємагу.....паліціяяяя
Цікаво на когось постанову виписали?
Ремонт за чий рахунок?
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