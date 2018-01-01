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У селі під Луцьком зіткнулися два поліцейські автомобілі. ФОТО

У селі під Луцьком зіткнулися два поліцейські автомобілі. ФОТО
У селі Липини, що у Луцькому районі, зіткнулися поліцейські легковик та позашляховик.

Про це написав Андрій Волощук у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».

«Неподобство!! С. Ліпіни..» - пише чоловік.

У селі під Луцьком зіткнулися два поліцейські автомобілі. ФОТО


Деталі інциденту наразі не відомі.

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Теги: поліція, аварія, ДТП
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Коментарі 7
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ха-ха
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два дыбыла ето сила
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да буде срач))))
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це вони грали в "квачику, квачику, дай калачика, хто кого наздожене....наздогнали...упс
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ржу, нємагу.....паліціяяяя
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Цікаво на когось постанову виписали?
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Ремонт за чий рахунок?
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