У селі під Луцьком зіткнулися два поліцейські автомобілі. ФОТО





Про це написав Андрій Волощук у Facebook-спільноті «АвтоАндони Луцька».



«Неподобство!! С. Ліпіни..» - пише чоловік.







Деталі інциденту наразі не відомі.

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