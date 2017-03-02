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Квартиру лучан-боржників продають у 2,5 рази дорожче

Квартиру лучан-боржників продають у 2,5 рази дорожче
Квартиру, яку відібрали у луцької родини Швайгерів через борги, продають у 2,5 рази дорожче, ніж за неї отримали на аукціоні.

Про це на своїй сторінці у Facebook 29 травня написав адвокат Олег Огородник, який представляє у суді інтереси сім’ї.

"Пам'ятаєте родину Швейгерів у якої за майже 25-тисячної заборгованості за комуналку забрали квартиру? Вірніше цю квартиру продали із аукціону за 14 тисяч доларів США. Станом на сьогодні ця квартира продається за 34 000 тис. дол. США. По суті це чудовий бізнес, але шкода що він робиться на "зруйнованих гніздах" людей", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, скандальна історія з відчуженням майна через борги за «комуналку» розпочалась навесні 2016 року. Власники квартири на вулиці Коновальця в Луцьку заборгували майже 50 тисяч гривень.

Комунальники звернулися до суду. Феміда ухвалила рішення стягнути заборгованість через виконавчу службу. У результаті квартира пішла з молотка через електронні торги.

Олександр Швейгер в суді оскаржував продаж квартири.

Відповідачами по цій справі виступаюють перший відділ державної виконавчої служби Луцька та новий власник помешкання, який нині намагається житло продати.


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Теги: квартира, продаж, борг, комуналка, Олег Огородник, Олександр Швейгер
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Коментарі 2
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Все правильно. Ринкові відносини. Щось і заробити треба.
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гниди гниди!!! пора їх мачити
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