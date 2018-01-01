День захисту дітей у ПортCity*

У перший день літа традиційно відзначається Міжнародний день захисту дітей.Саме до цього свята ТРЦ ПортСity підготував яскраву розважальну програму для дітей, яка зробить цей день - незабутнім!Коли: 2 червняДе: о 12:00 – центральний вхід ТРЦ «ПортCity».Запрошуємо усіх дітей, для яких у цей день будуть виступати аніматори в образах казкових героїв, ходулісти, клоуни, будуть проводитись різноманітні майстер класи, естафети, ігри та конкурси. Також діти зможуть безкоштовно поласувати смачним морозивом та солодощами, адже весь день буде тривати свято морозива для від ТМ Лімо.Також маленькі гості зможуть проявити свої художні таланти і зобразити на асфальті малюнок на тему «Моє найголовніше право», а переможець конкурсу отримає цінний подарунок від ТРЦ ПортСітy – самокат.Свято буде яскравим, пізнавальним та смачним! Чекаємо вас!