вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

День захисту дітей у ПортCity*

День захисту дітей у ПортCity*
У перший день літа традиційно відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Саме до цього свята ТРЦ ПортСity підготував яскраву розважальну програму для дітей, яка зробить цей день - незабутнім!

Коли: 2 червня

Де: о 12:00 – центральний вхід ТРЦ «ПортCity».

Запрошуємо усіх дітей, для яких у цей день будуть виступати аніматори в образах казкових героїв, ходулісти, клоуни, будуть проводитись різноманітні майстер класи, естафети, ігри та конкурси. Також діти зможуть безкоштовно поласувати смачним морозивом та солодощами, адже весь день буде тривати свято морозива для від ТМ Лімо.

Також маленькі гості зможуть проявити свої художні таланти і зобразити на асфальті малюнок на тему «Моє найголовніше право», а переможець конкурсу отримає цінний подарунок від ТРЦ ПортСітy – самокат.

Свято буде яскравим, пізнавальним та смачним! Чекаємо вас!

День захисту дітей у ПортCity*
День захисту дітей у ПортCity*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, День захисту дітей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
День Героїв у Луцьку: вулична виставка та воїни в одностроях. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни
Сьогодні, 16:45
День захисту дітей у ПортCity*
Сьогодні, 16:39
Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію на Донбас. ФОТО
Сьогодні, 16:29
Стрілянина у Бельгії: загинули поліцейські і перехожі
Сьогодні, 16:17
Засудили лучанина, який побив поліцейських
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х* У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х*
Сьогодні, 14:12
«Красуня на всю голову» в Premier City* «Красуня на всю голову» в Premier City*
Сьогодні, 13:29
Лучан запрошують на День Роллера у ПортCity* Лучан запрошують на День Роллера у ПортCity*
25 травень, 03:01
У «PremierCity» — фільми за 35 гривень* У «PremierCity» — фільми за 35 гривень*
24 травень, 18:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
28 травень, 18:12
 1
Вистачить усім: у центрі Луцька – Свято Морозива. ФОТО
28 травень, 18:04
 1
Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни
Сьогодні, 16:45
 0
День захисту дітей у ПортCity*
Сьогодні, 16:39
 0
Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію на Донбас. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8