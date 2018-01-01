Звільнили головного транспортника Луцька
Сьогодні, 14:19
Звільнили начальника управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Віктора Кукішева.
Про це стало відомо із розпорядження міського голови з кадрових питань від 22 травня.
Як ідеться у документі, з посади Кукішева звільнили з 23 травня на основі заяви посадовця.
Йому також нарахують грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Нагадаємо, Віктор Кукішев неодноразово потрапляв під шквал критики через професійну діяльність. Зокрема щодо посадовця ініціювали проведення службового розслідування, оскільки той неналежним чином підготувався до доповіді на засідання виконкому.
Пізніше член виконавчого комітету Ігор Алєксєєв поставив під сумнів доцільність перебування начальника управління транспорту та зв'язку на посаді через заяву про те, що водії начебто мають право не зупинятись для матерів із дитячими візочками.
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Про це стало відомо із розпорядження міського голови з кадрових питань від 22 травня.
Як ідеться у документі, з посади Кукішева звільнили з 23 травня на основі заяви посадовця.
Йому також нарахують грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Нагадаємо, Віктор Кукішев неодноразово потрапляв під шквал критики через професійну діяльність. Зокрема щодо посадовця ініціювали проведення службового розслідування, оскільки той неналежним чином підготувався до доповіді на засідання виконкому.
Пізніше член виконавчого комітету Ігор Алєксєєв поставив під сумнів доцільність перебування начальника управління транспорту та зв'язку на посаді через заяву про те, що водії начебто мають право не зупинятись для матерів із дитячими візочками.
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