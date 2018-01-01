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Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька

Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька
Управління патрульної поліції Волинської області розпочне службове розслідування щодо аварії між двома патрульними автомобілями у селі Липини.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Instagram.

Нагадаємо, у вівторок, 29 травня, у селі Липини Луцького району, зіткнулись два патрульних автомобілі.

«Обставини та деталі з'ясовуються», - пишуть у прес-службі.

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Теги: поліція, аварія, ДТП, Волинь
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Коментарі 1
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слубове розслідувіання? ХМ..М! а КУПАП ?? не ПАТРУЛЬНИХ діє?
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