Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька
Сьогодні, 14:35
Управління патрульної поліції Волинської області розпочне службове розслідування щодо аварії між двома патрульними автомобілями у селі Липини.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Instagram.
Нагадаємо, у вівторок, 29 травня, у селі Липини Луцького району, зіткнулись два патрульних автомобілі.
«Обставини та деталі з'ясовуються», - пишуть у прес-службі.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Instagram.
Нагадаємо, у вівторок, 29 травня, у селі Липини Луцького району, зіткнулись два патрульних автомобілі.
«Обставини та деталі з'ясовуються», - пишуть у прес-службі.
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Коментарі 1
слубове розслідувіання? ХМ..М! а КУПАП ?? не ПАТРУЛЬНИХ діє?
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