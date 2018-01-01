Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Instagram.



Нагадаємо, у вівторок, 29 травня, у селі Липини Луцького району, зіткнулись два патрульних автомобілі.



«Обставини та деталі з'ясовуються», - пишуть у прес-службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління патрульної поліції Волинської області розпочне службове розслідування щодо аварії між двома патрульними автомобілями у селі Липини.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Instagram.Нагадаємо, у вівторок, 29 травня, у селі Липини Луцького району, зіткнулись два патрульних автомобілі.«Обставини та деталі з'ясовуються», - пишуть у прес-службі.

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