Володимир-Волинський 100 років тому: спогади і фото

Інформаційного агентства ВолиньPost кілька цікавих цитат про волинське місто.



День перший. «Володимир-Волинський. Подорож важка, бруд непролазний, дороги непрохідні. Приїжджаємо вночі. В квартирі, холодна кімната. Мешкаю у вдови. Скрізь євреї - крамарі… Тіснота, але є електрика й тепло. На вечерю - галушки з олією - благодать. Думають, що я не розумію нічого по-єврейськи, хитрі, як мухи… Місто – бідне».



День другий. «Володимир-Волинський. Місто бідне, брудне, голодне, за гроші нічого не купиш, цукерки по 20 рублів і цигарки. Туга. Понуро. Рада професійних спілок, єврейські молоді люди. Сьогодні був пишний обід - м'ясо і каша. Єдина втіха - їжа. Господарі, в яких живу хочуть виміняти мою шаль. Не дамся…



Синагога. Молюся, голі стіни, якийсь солдат забирає електричні лампочки… Баня. Будь проклята війна, скупчення молодих, закатованих, здичавілих, ще здорових людей».



Розповідь Бебеля хочемо доповнити тогочасними фото мешканців Володимира. На представлених світлинах можете побачити мешканців Володимира-Волинського 1918 року.



Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко



Джерело фото:





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