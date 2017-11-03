У Сумах жінка взяла в заручники 4-річну дитину і хотіла її вбити
Сьогодні, 15:00
У Сумах у вівторок, 29 травня, мешканка Луганської області закрилася в орендованій квартирі із сином своєї подруги і погрожувала відрізати дитині голову. Таким чином жінка намагалася повернути свою дочку, яка перебувала в місцевому дитячому будинку.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
Так, вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в квартирі однієї з багатоповерхівок на вул. Охтирська жінка замкнулася із сином своєї подруги і погрожує його вбити. Зловмисниця вимагала привести її трирічну доньку, яку, за її словами, подруга вночі віддала в дитячий будинок.
"Спочатку переговори ми проводили через віконні решітки. Жінка була в неадекватному стані і реально погрожувала дитині відрізати ножем голову. Хлопчик був дуже наляканий і плакав. З'ясувалося, що жінка утримувала дитину подруги через неприязнь. Встановлено, що вночі вона з подругою розпивала спиртне. Після чого подруга і віддала її дочку в дитячий будинок. І сьогодні таким неадекватним способом жінка вирішила її повернути", - розповів Володимир Бабич, заступник начальника поліції в Сумській області.
Незабаром дівчинку привезли з дитячого будинку. Жінка через вікно передала співробітникам поліції свого заручника і ніж в обмін на власну дитину.
Після налагодження контакту жінка відкрила двері керівнику психологічної служби поліції.
Зараз вона затримана. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє поліція Сумської області.
Так, вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в квартирі однієї з багатоповерхівок на вул. Охтирська жінка замкнулася із сином своєї подруги і погрожує його вбити. Зловмисниця вимагала привести її трирічну доньку, яку, за її словами, подруга вночі віддала в дитячий будинок.
"Спочатку переговори ми проводили через віконні решітки. Жінка була в неадекватному стані і реально погрожувала дитині відрізати ножем голову. Хлопчик був дуже наляканий і плакав. З'ясувалося, що жінка утримувала дитину подруги через неприязнь. Встановлено, що вночі вона з подругою розпивала спиртне. Після чого подруга і віддала її дочку в дитячий будинок. І сьогодні таким неадекватним способом жінка вирішила її повернути", - розповів Володимир Бабич, заступник начальника поліції в Сумській області.
Незабаром дівчинку привезли з дитячого будинку. Жінка через вікно передала співробітникам поліції свого заручника і ніж в обмін на власну дитину.
Після налагодження контакту жінка відкрила двері керівнику психологічної служби поліції.
Зараз вона затримана. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
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Коментарі 1
Рюскій мір .
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