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Суддю з Луцька відпустили під особисте зобов'язання

Суддю з Луцька відпустили під особисте зобов'язання
Підозрюваного детективами НАБУ в зловживанні впливом суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука відпустили під особисте зобов'язання.

Такий запобіжний захід обрав суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, - повідомляє «Слово і Діло».

Детектив НАБУ просив суд застосувати до Ющука запобіжний захід у вигляді застави.

Підозрюваний і адвокат виступали проти задоволення клопотання.

Вислухавши обидві сторони, слідчий суддя ухвалив рішення в задоволенні клопотання відмовити. Однак суд вирішив все таки застосувати запобіжний захід до Ющука у вигляді особистого зобов'язання. Так на нього поклали такі обов'язки: прибувати до правоохоронців і суду на вимогу; не відлучатися з Луцька і утримуватися від спілкування зі свідками та іншими фігурантами справи.

Нагадаємо, що 15 березня, силовики проводили обшуки у кабінетах суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.

Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.

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Теги: суд, Луцьк, Олег Ющук
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Коментарі 1
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Невже в Укріні є суд ,чи збіговисько корупційного бидла .
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