Суддю з Луцька відпустили під особисте зобов'язання

Олега Ющука відпустили під особисте зобов'язання.



Такий запобіжний захід обрав суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, - повідомляє



Детектив НАБУ просив суд застосувати до Ющука запобіжний захід у вигляді застави.



Підозрюваний і адвокат виступали проти задоволення клопотання.



Вислухавши обидві сторони, слідчий суддя ухвалив рішення в задоволенні клопотання відмовити. Однак суд вирішив все таки застосувати запобіжний захід до Ющука у вигляді особистого зобов'язання. Так на нього поклали такі обов'язки: прибувати до правоохоронців і суду на вимогу; не відлучатися з Луцька і утримуватися від спілкування зі свідками та іншими фігурантами справи.



Нагадаємо, що 15 березня, силовики



Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.

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