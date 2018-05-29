Суддю з Луцька відпустили під особисте зобов'язання
Сьогодні, 15:24
Підозрюваного детективами НАБУ в зловживанні впливом суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука відпустили під особисте зобов'язання.
Такий запобіжний захід обрав суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, - повідомляє «Слово і Діло».
Детектив НАБУ просив суд застосувати до Ющука запобіжний захід у вигляді застави.
Підозрюваний і адвокат виступали проти задоволення клопотання.
Вислухавши обидві сторони, слідчий суддя ухвалив рішення в задоволенні клопотання відмовити. Однак суд вирішив все таки застосувати запобіжний захід до Ющука у вигляді особистого зобов'язання. Так на нього поклали такі обов'язки: прибувати до правоохоронців і суду на вимогу; не відлучатися з Луцька і утримуватися від спілкування зі свідками та іншими фігурантами справи.
Нагадаємо, що 15 березня, силовики проводили обшуки у кабінетах суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.
Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.
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Такий запобіжний захід обрав суддя Солом'янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання, - повідомляє «Слово і Діло».
Детектив НАБУ просив суд застосувати до Ющука запобіжний захід у вигляді застави.
Підозрюваний і адвокат виступали проти задоволення клопотання.
Вислухавши обидві сторони, слідчий суддя ухвалив рішення в задоволенні клопотання відмовити. Однак суд вирішив все таки застосувати запобіжний захід до Ющука у вигляді особистого зобов'язання. Так на нього поклали такі обов'язки: прибувати до правоохоронців і суду на вимогу; не відлучатися з Луцька і утримуватися від спілкування зі свідками та іншими фігурантами справи.
Нагадаємо, що 15 березня, силовики проводили обшуки у кабінетах суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.
Слідчі дії проводять у корпусі міськрайонного суду на вулиці Конякіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Невже в Укріні є суд ,чи збіговисько корупційного бидла .
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