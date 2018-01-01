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Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації

Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації
Лучан та гостей міста запрошують на лекцію про трансцендентальну медитацію, під час якої розкажуть про успіх і процвітання.

Захід відбудеться 8 червня на третьому поверсі бізнес-центру «Директорія», що на вулиці Винниченка, 26. Організовує лекцію студія медитації Яна Тіана.

«Пам’ятаєте усі ці фрази, якими нас напихали в дитинстві? «Удача – це випадковий фактор», «Щоб досягнути успіху, треба працювати вдень і вночі», «Гроші не даються легко». Знайомо, чи не так? Все життя нас вчать «прагнути» і «досягати». Слави, успіху, грошей, стосунків. І ми біжимо, як білка в колесі, за примарними цілями, в яких навіть можемо бути не впевненими, чи наші вони. Або просто передались «у спадок» від батьків, бабусь і дідусів, запали у голови під час навчання в школі чи університеті як загальноприйняті в соціумі в категорії «це круто», занеслися вірусом з екранів телевізорів і глянців», - кажуть організатори.

На лекції говоритимуть про такі речі:

- Удача – випадковий фактор чи закономірність?
- Успіх – боротьба чи природний наслідок правильних і сильних думки і дії?
- Реалізація – як відрізнити свої цілі від нав’язаних ззовні?
- Процвітання – як відкрити в собі внутрішнє джерело достатку?
- Трансцендентальна медитація – сучасний тренд серед успішних і знаменитих.

Спікер Ян Тіан – викладач трансцендентальної медитації і йога-асан Махаріші, музикант, засновник і керівник студії медитації Яна Тіана, у минулому засновник і соліст музикальних груп «Devidatta», «Zen Hit» та інших. З 1992 року практикує техніку трансцендентальної медитації (ТМ), з 2002 року навчає ТМ та йога-асан, проводить лекції, семінари, ретрити, а також концерти ведичних мантр і гімнів.

До слова, трансцендентальну медитацію, якої навчає Ян Тіан, практикують такі відомі люди, як, для прикладу, співаки Кеті Перрі, Пол Маккартні та актор Х'ю Джекман.

Початок заходу о 18:00.

Вартість лекції становить 100 гривень за попередньої реєстрації та 200 гривень в день заходу.

Реєстрація та додаткова інформація – за телефоном (066)159-45-40 (Роман).

Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації

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Теги: лекція, трансцендентальна медитація, успіх, Ян Тіан, варте уваги
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