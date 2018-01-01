Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації
Сьогодні, 12:07
Лучан та гостей міста запрошують на лекцію про трансцендентальну медитацію, під час якої розкажуть про успіх і процвітання.
Захід відбудеться 8 червня на третьому поверсі бізнес-центру «Директорія», що на вулиці Винниченка, 26. Організовує лекцію студія медитації Яна Тіана.
«Пам’ятаєте усі ці фрази, якими нас напихали в дитинстві? «Удача – це випадковий фактор», «Щоб досягнути успіху, треба працювати вдень і вночі», «Гроші не даються легко». Знайомо, чи не так? Все життя нас вчать «прагнути» і «досягати». Слави, успіху, грошей, стосунків. І ми біжимо, як білка в колесі, за примарними цілями, в яких навіть можемо бути не впевненими, чи наші вони. Або просто передались «у спадок» від батьків, бабусь і дідусів, запали у голови під час навчання в школі чи університеті як загальноприйняті в соціумі в категорії «це круто», занеслися вірусом з екранів телевізорів і глянців», - кажуть організатори.
На лекції говоритимуть про такі речі:
- Удача – випадковий фактор чи закономірність?
- Успіх – боротьба чи природний наслідок правильних і сильних думки і дії?
- Реалізація – як відрізнити свої цілі від нав’язаних ззовні?
- Процвітання – як відкрити в собі внутрішнє джерело достатку?
- Трансцендентальна медитація – сучасний тренд серед успішних і знаменитих.
Спікер Ян Тіан – викладач трансцендентальної медитації і йога-асан Махаріші, музикант, засновник і керівник студії медитації Яна Тіана, у минулому засновник і соліст музикальних груп «Devidatta», «Zen Hit» та інших. З 1992 року практикує техніку трансцендентальної медитації (ТМ), з 2002 року навчає ТМ та йога-асан, проводить лекції, семінари, ретрити, а також концерти ведичних мантр і гімнів.
До слова, трансцендентальну медитацію, якої навчає Ян Тіан, практикують такі відомі люди, як, для прикладу, співаки Кеті Перрі, Пол Маккартні та актор Х'ю Джекман.
Початок заходу о 18:00.
Вартість лекції становить 100 гривень за попередньої реєстрації та 200 гривень в день заходу.
Реєстрація та додаткова інформація – за телефоном (066)159-45-40 (Роман).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 8 червня на третьому поверсі бізнес-центру «Директорія», що на вулиці Винниченка, 26. Організовує лекцію студія медитації Яна Тіана.
«Пам’ятаєте усі ці фрази, якими нас напихали в дитинстві? «Удача – це випадковий фактор», «Щоб досягнути успіху, треба працювати вдень і вночі», «Гроші не даються легко». Знайомо, чи не так? Все життя нас вчать «прагнути» і «досягати». Слави, успіху, грошей, стосунків. І ми біжимо, як білка в колесі, за примарними цілями, в яких навіть можемо бути не впевненими, чи наші вони. Або просто передались «у спадок» від батьків, бабусь і дідусів, запали у голови під час навчання в школі чи університеті як загальноприйняті в соціумі в категорії «це круто», занеслися вірусом з екранів телевізорів і глянців», - кажуть організатори.
На лекції говоритимуть про такі речі:
- Удача – випадковий фактор чи закономірність?
- Успіх – боротьба чи природний наслідок правильних і сильних думки і дії?
- Реалізація – як відрізнити свої цілі від нав’язаних ззовні?
- Процвітання – як відкрити в собі внутрішнє джерело достатку?
- Трансцендентальна медитація – сучасний тренд серед успішних і знаменитих.
Спікер Ян Тіан – викладач трансцендентальної медитації і йога-асан Махаріші, музикант, засновник і керівник студії медитації Яна Тіана, у минулому засновник і соліст музикальних груп «Devidatta», «Zen Hit» та інших. З 1992 року практикує техніку трансцендентальної медитації (ТМ), з 2002 року навчає ТМ та йога-асан, проводить лекції, семінари, ретрити, а також концерти ведичних мантр і гімнів.
До слова, трансцендентальну медитацію, якої навчає Ян Тіан, практикують такі відомі люди, як, для прикладу, співаки Кеті Перрі, Пол Маккартні та актор Х'ю Джекман.
Початок заходу о 18:00.
Вартість лекції становить 100 гривень за попередньої реєстрації та 200 гривень в день заходу.
Реєстрація та додаткова інформація – за телефоном (066)159-45-40 (Роман).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поліцейські вилучили у молодика Opel
Сьогодні, 12:12
Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації
Сьогодні, 12:07
Лучанина розшукують за розбій
Сьогодні, 12:06
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Сьогодні, 12:05