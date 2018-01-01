Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації

Лучан та гостей міста запрошують на лекцію про трансцендентальну медитацію, під час якої розкажуть про успіх і процвітання.Захід відбудеться 8 червня на третьому поверсі бізнес-центру «Директорія», що на вулиці Винниченка, 26. Організовує лекцію студія медитації«Пам’ятаєте усі ці фрази, якими нас напихали в дитинстві? «Удача – це випадковий фактор», «Щоб досягнути успіху, треба працювати вдень і вночі», «Гроші не даються легко». Знайомо, чи не так? Все життя нас вчать «прагнути» і «досягати». Слави, успіху, грошей, стосунків. І ми біжимо, як білка в колесі, за примарними цілями, в яких навіть можемо бути не впевненими, чи наші вони. Або просто передались «у спадок» від батьків, бабусь і дідусів, запали у голови під час навчання в школі чи університеті як загальноприйняті в соціумі в категорії «це круто», занеслися вірусом з екранів телевізорів і глянців», - кажуть організатори.На лекції говоритимуть про такі речі:- Удача – випадковий фактор чи закономірність?- Успіх – боротьба чи природний наслідок правильних і сильних думки і дії?- Реалізація – як відрізнити свої цілі від нав’язаних ззовні?- Процвітання – як відкрити в собі внутрішнє джерело достатку?- Трансцендентальна медитація – сучасний тренд серед успішних і знаменитих.Спікер Ян Тіан – викладач трансцендентальної медитації і йога-асан Махаріші, музикант, засновник і керівник студії медитації Яна Тіана, у минулому засновник і соліст музикальних груп «Devidatta», «Zen Hit» та інших. З 1992 року практикує техніку трансцендентальної медитації (ТМ), з 2002 року навчає ТМ та йога-асан, проводить лекції, семінари, ретрити, а також концерти ведичних мантр і гімнів.До слова, трансцендентальну медитацію, якої навчає Ян Тіан, практикують такі відомі люди, як, для прикладу, співаки Кеті Перрі, Пол Маккартні та актор Х'ю Джекман.Початок заходу о 18:00.Вартість лекції становить 100 гривень за попередньої реєстрації та 200 гривень в день заходу.Реєстрація та додаткова інформація – за телефоном (066)159-45-40 (Роман).