Стрілянина у Бельгії: загинули поліцейські і перехожі





Після цього він взяв у заручниці жінку - працівницю школи Атене Леоні де Ваха, - повідомляє



Ще двоє людей отримали поранення у перестрілці, що сталася неподалік від кафе.



Пізніше мер Льєжа повідомив про ліквідацію зловмисника. За його словами, ситуація стабілізована, діти в ліцеї у безпеці.



За словами очевидців, чоловік, що стріляв у поліцейських, кричав: "Аллах акбар!". Поліція розглядає версію про теракт.



Також у ЗМІ з'явилася інформація про щонайменше чотирьох убитих.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Льєж у Бельгії 29 травня озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та одного перехожого на бульварі д'Аврой.Після цього він взяв у заручниці жінку - працівницю школи Атене Леоні де Ваха, - повідомляє Обозреватель з посиланням на місцеве видання RTBF.Ще двоє людей отримали поранення у перестрілці, що сталася неподалік від кафе.Пізніше мер Льєжа повідомив про ліквідацію зловмисника. За його словами, ситуація стабілізована, діти в ліцеї у безпеці.За словами очевидців, чоловік, що стріляв у поліцейських, кричав: "Аллах акбар!". Поліція розглядає версію про теракт.Також у ЗМІ з'явилася інформація про щонайменше чотирьох убитих.

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