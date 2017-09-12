Стрілянина у Бельгії: загинули поліцейські і перехожі
Сьогодні, 16:17
У місті Льєж у Бельгії 29 травня озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та одного перехожого на бульварі д'Аврой.
Після цього він взяв у заручниці жінку - працівницю школи Атене Леоні де Ваха, - повідомляє Обозреватель з посиланням на місцеве видання RTBF.
Ще двоє людей отримали поранення у перестрілці, що сталася неподалік від кафе.
Пізніше мер Льєжа повідомив про ліквідацію зловмисника. За його словами, ситуація стабілізована, діти в ліцеї у безпеці.
За словами очевидців, чоловік, що стріляв у поліцейських, кричав: "Аллах акбар!". Поліція розглядає версію про теракт.
Також у ЗМІ з'явилася інформація про щонайменше чотирьох убитих.
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Після цього він взяв у заручниці жінку - працівницю школи Атене Леоні де Ваха, - повідомляє Обозреватель з посиланням на місцеве видання RTBF.
Ще двоє людей отримали поранення у перестрілці, що сталася неподалік від кафе.
Пізніше мер Льєжа повідомив про ліквідацію зловмисника. За його словами, ситуація стабілізована, діти в ліцеї у безпеці.
За словами очевидців, чоловік, що стріляв у поліцейських, кричав: "Аллах акбар!". Поліція розглядає версію про теракт.
Також у ЗМІ з'явилася інформація про щонайменше чотирьох убитих.
ВІДЕО 18+
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