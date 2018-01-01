Понад 300 ковельчан захворіли на кір

Епідемічна ситуація в місті Ковелі через захворюваність на кір залишається складною.Про це на апаратній нараді 29 травня поінформувалазавідувач Ковельського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.Вона охарактеризувала її як неблагополучну. Станом на 24 травня у Ковелі зареєстрували 291 випадок захворюваності на кір, з яких - 42 лабораторно підтверджених. Найбільше вражені недугою діти - 228, 2 вагітних, 1 породілля та 1 новонароджений. Зафіксували 26 сімейних спалахів, де реєструються від 2 до 8 осіб.Серед хворих - 143 (49%) не отримали жодної дози вакцини, 65 (22%) – одну, 10 (13,7%) – дві, у 43 випадках (14%) їх число невідоме.Як зауважила Людмила Сергіївна, епідемічний підйом кору, пов’язаний із зниженням імунітету внаслідок зменшення обсягів профілактичних щеплень за останні роки. Фахівець наголосила, що захворюванню можна запобігти тільки через вакцинацію. Навіть ті, хто отримав щеплення лише раз (без ревакцинації), перенесуть захворювання у значно легшій формі.Для запобігання розповсюдження кору рекомендовані обмежувальні заходи в закладах освіти. По кожному випадку проведено епідеміологічне розслідування, складені плани дій з локалізації та ліквідації вогнищ, направлені листи відповідним службам та виконавцям. Здійснено медичні огляди контактних осіб, встановлений нагляд спеціалістами. У зв’язку з цим на тиждень пізніше відкриються табори відпочинку на базі шкіл.Разом з цим, батьки не можуть нехтувати здоров’ям своїх дітей і повинні відповідально ставитись до проведення вакцинації.Розповіла Людмила Маляр і про загрозу виникнення особливо небезпечної інфекції – дифтерії, від якої дорослих і дітей можуть врятувати щеплення. Вона звернула увагу й на інші захворювання, які особливо активізуються у літній період. Аби їх уникнути, необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічного режиму