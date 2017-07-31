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Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію на Донбас. ФОТО

Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію на Донбас. ФОТО
Поліцейські з роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» вирушили на чергову ротацію на територію проведення операції об’єднаних сил. Правоохоронці замінять побратимів, котрі понад два місяці несуть службу в Донецькій області.

Про це інформує прес-служба ГУНПУ у Волинській області.

Бійців у службове відрядження провели тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в області Сергій Козак, командир спецпідрозділу В’ячеслав Моніч, колеги, друзі та рідні.

На території проведення операції об’єднаних сил волинські поліцейські забезпечуватимуть охорону публічного порядку, нестимуть службу на блокпостах, виконуватимуть інші поставленні перед ними завдання.

У квітні на схід України відбула група слідчих волинської поліції.

Нагадаємо, добровольчу роту патрульної поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов «Іловайський котел» і бої за Вуглегірськ. Мужність і відвагу бійців «Світязя» під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України відзначено державними нагородами.


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Теги: «Світязь», ротація, ОСС
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