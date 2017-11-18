Чверть століття довіри: ПриватБанк на Волині святкує 25-річчя*

ПриватБанк на Волині відзначає 25-річчя від початку діяльності. Про те, чого вже вдалося досягти, а також цілі на перспективу, йшлося під час прес-конференції 29 травня.Директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкурозповів, що найкраща нагорода за успішну діяльність банку – довіра клієнтів. Адже ПриватБанк на Волині охоплює 58% ринку депозитів. Більше того, волиняни довірили фінустанові майже 3 мільярди гривень вкладів.За словами Юрія Войтенка, чи не найпопулярніший продукт ПриватБанку на Волині - картка “Універсальна”. Наразі нею користується 304 тисячі волинян. Більш ніж 120 тисяч волинян отримує зарплату в ПриватБанку. Цікаво, що аж 94 % працівників бюджетної сфери Волині, а це 800 державних та комунальних установ, отримують зарплату на картки ПриватБанку. Це найвищий показник в Україні.“ПриватБанк пропагує культуру безготівкових розрахунків. Сьогодні практично у кожному закладі є можливість розрахунку картою. Так, тільки за минулий рік у мережі терміналів ПриватБанку волиняни розрахувалися на суму у майже 2 мільярди гривень”, - поділився Юрій Войтенко.На його переконання, «фішкою», без якої вже не уявляють повсякденних справ клієнти, є інтернет-банк Приват24. Нині в області - майже 160 тисяч користувачів Приват24.Юрій Войтенко також наголосив на тому, що важливий аспект роботи банкірів - соціальний. ПриватБанк має благодійний фонд “Допомагати просто”, через який клієнти добровільно перераховують кошти на благодійність.«Тільки за минулий рік клієнти банку зібрали понад 40 мільйонів гривень. Торік волинські заклади отримали найсучасніше медичне обладнання, завдяки якому рятувати життя людей стане легше. Нововолинській міській лікарні ми придбали аналізатор електролітів та інкубатор для новонароджених. Володимир-Волинська лікарня отримала сучасну діагностичну систему, Волинська обласна дитяча лікарня - надсучасну операційну лампу. Окрім того, вже невдовзі інноваційне обладнання поставлять у Луцький міський пологовий будинок, Любомльсько-Шацьке територіальне медичне об’єднання і обласну дитячу лікарню. Загалом ми спрямовуємо на волинські медичні заклади майже 2,5 мільйона гривень благодійних внесків”, - зазначив Войтенко.«ПриватБанк – це банк, в якому мрії збуваються. Він асоціюється з високою якістю надання послуг. Це банк, який дійсно працює для людей, робить так, аби їм було комфортно, доступно, просто», - висловився про фінансову установу секретар Луцької міської ради. Він розповів, що і сам вже багато років має депозити у ПриватБанку. «Це банк, який не потрібно рекламувати. Бо за нього говорять його справи», - сказав Пустовіт і подякував всьому колективу банку за роботу.Генеральний директор АТ «СКФ Україна»розповів, що підприємство співпрацює з ПриватБанком з початку його роботи на Волині, тож вже є за що подякувати, адже співпраця – справді результативна. «Нових вам успіхів. Я не знаю, які ще нововведення можуть бути, бо і так все чудово, але нехай все вдається», - сказав Цибульський.До його слів приєднався і генеральний директор «Луцьксантехмонтаж№ 536». Він зауважив, що для серйозних будівельних організацій дуже важливо співпрацювати з надійним банком, і таким на Волині впевнено можна назвати ПриватБанк.Своєю чергою, заступник головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарнірозповів, що співпраця ПриватБанку і медичного закладу почалася ще 20 років тому. «Усі лікарі користаються додатком Приват24, а також терміналами, встановленими на території лікарні. Це для них зручно, люди вдячні», - сказав чоловік.Спогадами про те, як ПриватБанк на Волині тільки народжувався і зміцнював позиції, поділився заступник директора Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку. «Як швидко летить час. Ніби вчора планували, писали положення, думали, як розвиватися, а вже сьогодні нам 25 років», - сказав він.Він розповів, що 6 травня 1993 року на Волині зареєстрували ПриватБанк, але дізналися про це фактично 28 чи 29 травня. Того дня зареєстрували, за його словами, і Запорізьку філію ПриватБанку.На завершення ж заходу Юрій Войтенко запевнив, що у планах ПриватБанку на Волині – ще чимало цікавих та корисних новацій, а головна ціль фінустанови – залишатися банком № 1 для волинян.