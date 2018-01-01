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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 травня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +12…+15 градусів, удень – до +28…+30. Вітер південно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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