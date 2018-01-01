Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 травня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +12…+15 градусів, удень – до +28…+30. Вітер південно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +12…+15 градусів, удень – до +28…+30. Вітер південно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію