Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 травня
29 травень, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +12…+15 градусів, удень – до +28…+30. Вітер південно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському очікується суха погода. Температура повітря вночі близько +12…+15 градусів, удень – до +28…+30. Вітер південно-східний, південний і східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
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