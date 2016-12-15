Рівняни презентували кавер на пісню Сашка Положинського в день його народження. ВІДЕО

Лідера групи "Тартак" та проекту "Був`є", співака, шоумена, радіо- та телеведучого та просто відомого лучанина привітали з днем народження, який він святкував 28 травня, кавером на одну з його пісень.Ідея та левова частка втілення цього проекту – справа рук репера(СВОБОДНЫЙ). Для оригінального привітання було обрано композицію "Репанк" (з альбому "Опір материалів" 2010 року), якою лідер "Тартаку" красномовно визначив жанрову спрямованість своєї творчості. Також у створені треку взяв участь, більше відомий як Myach Dreadball – лідер гурту ВорсТ, шоумен, незмінний ведучий низки альтернативних фестивалів, таких як Respublica FEST, Файне Місто, ЗАХІД, Бандерштат. Саме на останньому з них Myach Dreadball відіграв повноцінний концерт з гуртом "Тартак".Сергій Загребельний розповів: "Взагалі ми вже давно планували записати спільний трек з Myach Dreadball - він був моїм однопоточником в інституті. І от одного разу ми разом пішли на концерт "Тартака". Звісно, я був знайомий з творчістю цього гурту, але не вважав себе аж надто великим їх прихильником. Все змінилось після концерту – мене просто вразив той чотиригодинний виступ Положинського! Зізнаюсь щиро, що хоча й належу вже до іншого покоління, але я б так не зміг! Потім я прослухав усю його дискографію від першого до останнього альбому, потім ми поїхали на святкування 20-річчя "Тартака"... Тішуся з того, що друзі, здебільшого це рівненські музиканти, підтримали мою ідею створити кавер на пісню "Репанк". Сашко Положинський – справжній музичний символ вже для кількох поколінь українців. Стільки років протриматись на великій сцені здатні тільки визначні артисти!""Тартак" регулярно звучав в моєму житті починаючи, здається, з "Демографічного вибуху": ми влаштовували дивні конвульсії (це тоді звалось брейкдансом) під "Діда Юхима" і "Кожнетіло", вмикали "Буча-чаку" на дискотеках, щоб створити романтичний фон, і ще всюди де ми тоді вештались, магічно звучало "Прокрутіть цю пісню по радіо...". А завдяки "Системі нервів" я дізнався про ТНМК і Роллікс, зрозумів, що репкор буває і українським. Близько повернутись до творчості "Тартака" вдалось завдяки М'ячу та групі "Ворст", в якій деякий час мав щастя грати. Там ми фанились під "Божевільні танці", влаштовуючи справжнє божевілля і максимальний треш на сцені, прекрасні часи. Положинськиий - це завжди влучне слово і шалена енергія на сцені. Йому давно нічого не потрібно доводити, а я лише бажаю не зупинятись та масштабувати свій успіх далі і далі", - розповів басист(Farinhate).Додамо, що крім вищевказаних виконавців, до створення каверу також долучились DRAM (MERVA),, Dj SOUBEE,(Design),