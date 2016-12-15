Рівняни презентували кавер на пісню Сашка Положинського в день його народження. ВІДЕО
29 травень, 19:13
Лідера групи "Тартак" та проекту "Був`є", співака, шоумена, радіо- та телеведучого та просто відомого лучанина привітали з днем народження, який він святкував 28 травня, кавером на одну з його пісень.
Ідея та левова частка втілення цього проекту – справа рук репера Сергія Загребельноого (СВОБОДНЫЙ). Для оригінального привітання було обрано композицію "Репанк" (з альбому "Опір материалів" 2010 року), якою лідер "Тартаку" красномовно визначив жанрову спрямованість своєї творчості. Також у створені треку взяв участь Ігор Панчук, більше відомий як Myach Dreadball – лідер гурту ВорсТ, шоумен, незмінний ведучий низки альтернативних фестивалів, таких як Respublica FEST, Файне Місто, ЗАХІД, Бандерштат. Саме на останньому з них Myach Dreadball відіграв повноцінний концерт з гуртом "Тартак".
Сергій Загребельний розповів: "Взагалі ми вже давно планували записати спільний трек з Myach Dreadball - він був моїм однопоточником в інституті. І от одного разу ми разом пішли на концерт "Тартака". Звісно, я був знайомий з творчістю цього гурту, але не вважав себе аж надто великим їх прихильником. Все змінилось після концерту – мене просто вразив той чотиригодинний виступ Положинського! Зізнаюсь щиро, що хоча й належу вже до іншого покоління, але я б так не зміг! Потім я прослухав усю його дискографію від першого до останнього альбому, потім ми поїхали на святкування 20-річчя "Тартака"... Тішуся з того, що друзі, здебільшого це рівненські музиканти, підтримали мою ідею створити кавер на пісню "Репанк". Сашко Положинський – справжній музичний символ вже для кількох поколінь українців. Стільки років протриматись на великій сцені здатні тільки визначні артисти!"
"Тартак" регулярно звучав в моєму житті починаючи, здається, з "Демографічного вибуху": ми влаштовували дивні конвульсії (це тоді звалось брейкдансом) під "Діда Юхима" і "Кожнетіло", вмикали "Буча-чаку" на дискотеках, щоб створити романтичний фон, і ще всюди де ми тоді вештались, магічно звучало "Прокрутіть цю пісню по радіо...". А завдяки "Системі нервів" я дізнався про ТНМК і Роллікс, зрозумів, що репкор буває і українським. Близько повернутись до творчості "Тартака" вдалось завдяки М'ячу та групі "Ворст", в якій деякий час мав щастя грати. Там ми фанились під "Божевільні танці", влаштовуючи справжнє божевілля і максимальний треш на сцені, прекрасні часи. Положинськиий - це завжди влучне слово і шалена енергія на сцені. Йому давно нічого не потрібно доводити, а я лише бажаю не зупинятись та масштабувати свій успіх далі і далі", - розповів басист Alex Just (Farinhate).
Додамо, що крім вищевказаних виконавців, до створення каверу також долучились DRAM (MERVA), Віталій Салімон, Dj SOUBEE, Юрій Садовий, Євгеній Старжинський, Сергій Попик, Micik Gonibez (Design), Дмитро Максимчук.
Станіслав ГОЦУЛЯК
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Ідея та левова частка втілення цього проекту – справа рук репера Сергія Загребельноого (СВОБОДНЫЙ). Для оригінального привітання було обрано композицію "Репанк" (з альбому "Опір материалів" 2010 року), якою лідер "Тартаку" красномовно визначив жанрову спрямованість своєї творчості. Також у створені треку взяв участь Ігор Панчук, більше відомий як Myach Dreadball – лідер гурту ВорсТ, шоумен, незмінний ведучий низки альтернативних фестивалів, таких як Respublica FEST, Файне Місто, ЗАХІД, Бандерштат. Саме на останньому з них Myach Dreadball відіграв повноцінний концерт з гуртом "Тартак".
Сергій Загребельний розповів: "Взагалі ми вже давно планували записати спільний трек з Myach Dreadball - він був моїм однопоточником в інституті. І от одного разу ми разом пішли на концерт "Тартака". Звісно, я був знайомий з творчістю цього гурту, але не вважав себе аж надто великим їх прихильником. Все змінилось після концерту – мене просто вразив той чотиригодинний виступ Положинського! Зізнаюсь щиро, що хоча й належу вже до іншого покоління, але я б так не зміг! Потім я прослухав усю його дискографію від першого до останнього альбому, потім ми поїхали на святкування 20-річчя "Тартака"... Тішуся з того, що друзі, здебільшого це рівненські музиканти, підтримали мою ідею створити кавер на пісню "Репанк". Сашко Положинський – справжній музичний символ вже для кількох поколінь українців. Стільки років протриматись на великій сцені здатні тільки визначні артисти!"
"Тартак" регулярно звучав в моєму житті починаючи, здається, з "Демографічного вибуху": ми влаштовували дивні конвульсії (це тоді звалось брейкдансом) під "Діда Юхима" і "Кожнетіло", вмикали "Буча-чаку" на дискотеках, щоб створити романтичний фон, і ще всюди де ми тоді вештались, магічно звучало "Прокрутіть цю пісню по радіо...". А завдяки "Системі нервів" я дізнався про ТНМК і Роллікс, зрозумів, що репкор буває і українським. Близько повернутись до творчості "Тартака" вдалось завдяки М'ячу та групі "Ворст", в якій деякий час мав щастя грати. Там ми фанились під "Божевільні танці", влаштовуючи справжнє божевілля і максимальний треш на сцені, прекрасні часи. Положинськиий - це завжди влучне слово і шалена енергія на сцені. Йому давно нічого не потрібно доводити, а я лише бажаю не зупинятись та масштабувати свій успіх далі і далі", - розповів басист Alex Just (Farinhate).
Додамо, що крім вищевказаних виконавців, до створення каверу також долучились DRAM (MERVA), Віталій Салімон, Dj SOUBEE, Юрій Садовий, Євгеній Старжинський, Сергій Попик, Micik Gonibez (Design), Дмитро Максимчук.
Станіслав ГОЦУЛЯК
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