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Потерпілому у аварії під Луцькому надали допомогу до приїзду медиків. ВІДЕО

Потерпілому у аварії під Луцькому надали допомогу до приїзду медиків. ВІДЕО
Поліцейські просять громадян у разі ДТП не панікувати і вчасно надавати допомогу потерпілим.

Про це патрульна поліція Волині пише у Facebook.

Поліцейські наводять приклад того, як очевидці та патрульні не розгубилися і вчасно надали допомогу потерпілому.

Зокрема, у селі Забороль 27 травня водій Renault Trafic зіткнувся з Citroen Berlingo.

Внаслідок пригоди 32-річний водій останнього транспортного засобу отримав травму руки.

На місце прибули інспектори патрульної поліції, один з яких, разом з небайдужими громадянами, надавав допомогу потерпілому до приїзду медиків, зокрема, перебинтував руку. Адже у потерпілого була сильна кровотеча, наклали 2 бинти і джгут.

"Ми показуємо це відео, аби кожен розумів, як важливо при аварії не втрачати орієнтиру і надати вчасну домедичну допомогу, а також не панікувати", - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, ДТП трапилась через недотримання дистанції.


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Теги: ДТП, аварія, допомога, Забороль
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