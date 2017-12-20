Потерпілому у аварії під Луцькому надали допомогу до приїзду медиків. ВІДЕО
29 травень, 19:39
Поліцейські просять громадян у разі ДТП не панікувати і вчасно надавати допомогу потерпілим.
Про це патрульна поліція Волині пише у Facebook.
Поліцейські наводять приклад того, як очевидці та патрульні не розгубилися і вчасно надали допомогу потерпілому.
Зокрема, у селі Забороль 27 травня водій Renault Trafic зіткнувся з Citroen Berlingo.
Внаслідок пригоди 32-річний водій останнього транспортного засобу отримав травму руки.
На місце прибули інспектори патрульної поліції, один з яких, разом з небайдужими громадянами, надавав допомогу потерпілому до приїзду медиків, зокрема, перебинтував руку. Адже у потерпілого була сильна кровотеча, наклали 2 бинти і джгут.
"Ми показуємо це відео, аби кожен розумів, як важливо при аварії не втрачати орієнтиру і надати вчасну домедичну допомогу, а також не панікувати", - йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, ДТП трапилась через недотримання дистанції.
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Про це патрульна поліція Волині пише у Facebook.
Поліцейські наводять приклад того, як очевидці та патрульні не розгубилися і вчасно надали допомогу потерпілому.
Зокрема, у селі Забороль 27 травня водій Renault Trafic зіткнувся з Citroen Berlingo.
Внаслідок пригоди 32-річний водій останнього транспортного засобу отримав травму руки.
На місце прибули інспектори патрульної поліції, один з яких, разом з небайдужими громадянами, надавав допомогу потерпілому до приїзду медиків, зокрема, перебинтував руку. Адже у потерпілого була сильна кровотеча, наклали 2 бинти і джгут.
"Ми показуємо це відео, аби кожен розумів, як важливо при аварії не втрачати орієнтиру і надати вчасну домедичну допомогу, а також не панікувати", - йдеться у дописі.
За попередньою інформацією, ДТП трапилась через недотримання дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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