Потерпілому у аварії під Луцькому надали допомогу до приїзду медиків. ВІДЕО

Поліцейські просять громадян у разі ДТП не панікувати і вчасно надавати допомогу потерпілим.Про це патрульна поліція Волині пише у Facebook.Поліцейські наводять приклад того, як очевидці та патрульні не розгубилися і вчасно надали допомогу потерпілому.Зокрема, у селі Забороль 27 травня водій Renault Trafic зіткнувся з Citroen Berlingo.Внаслідок пригоди 32-річний водій останнього транспортного засобу отримав травму руки.На місце прибули інспектори патрульної поліції, один з яких, разом з небайдужими громадянами, надавав допомогу потерпілому до приїзду медиків, зокрема, перебинтував руку. Адже у потерпілого була сильна кровотеча, наклали 2 бинти і джгут."Ми показуємо це відео, аби кожен розумів, як важливо при аварії не втрачати орієнтиру і надати вчасну домедичну допомогу, а також не панікувати", - йдеться у дописі.За попередньою інформацією, ДТП трапилась через недотримання дистанції.