Волинянин, звільнившись з тюрми, знущався над рідною тіткою





Про це



Звільнившись взимку 2016 року з місць позбавлення волі, 48-річний уродженець Волинської області почав жити у рідної тітки, яка, крім того, була для нього і хрещеною матір’ю. Протягом 2 років пенсіонерка не мала жодних претензій до племінника, останній допомагав по господарству.



У квітні цього року жінка дала 200 гривень чоловіку, щоб він поїхав до міста Луцька на кладовище до могили матері, але гроші чоловік витратив на спиртні напої. Прийшовши додому напідпитку, він приставив до горла тітки ніж з вимогою віддати решту грошей, заощаджені з пенсії. Отримавши відмову, чоловік зачинив бабусю у приміщенні, а сам забрав з будинку та заволодів 3000 грн, а також мобільним телефоном.



За результатами підтримання публічного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (розбій), та засудив до 6 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 70-річна жителька Дубенського району стала жертвою розбійного нападу, який вчинив її рідний племінник, уродженець Волині.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненсьеої області.Звільнившись взимку 2016 року з місць позбавлення волі, 48-річний уродженець Волинської області почав жити у рідної тітки, яка, крім того, була для нього і хрещеною матір’ю. Протягом 2 років пенсіонерка не мала жодних претензій до племінника, останній допомагав по господарству.У квітні цього року жінка дала 200 гривень чоловіку, щоб він поїхав до міста Луцька на кладовище до могили матері, але гроші чоловік витратив на спиртні напої. Прийшовши додому напідпитку, він приставив до горла тітки ніж з вимогою віддати решту грошей, заощаджені з пенсії. Отримавши відмову, чоловік зачинив бабусю у приміщенні, а сам забрав з будинку та заволодів 3000 грн, а також мобільним телефоном.За результатами підтримання публічного обвинувачення Дубенською місцевою прокуратурою суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.187 КК України (розбій), та засудив до 6 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію