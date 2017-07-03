Директора волинського музею звинуватили в комуністичній пропаганді

Степана Войчика.



Про це сьогодні, 29 травня, стало відомо під час засідання депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, сім”ї охорони здоров’я та соціального захисту населення, – інформує «



Депутати Ківерцівської районної ради одностайно вирішили зняти з розгляду чергового пленарного засідання райради та відправити його на довивчення та доопрацювання.



Однією з причин цього рішення є однобоке висвітлення директором Степаном Войчиком подій Другої світової війни, виготовлення інформаційних стендів без рецензій та відповідної проектно-кошторисної-документації.



Крім того, йому закидають надання відписок щодо запитів на публічну інформацію, а також наявність того, що в музеї фонове забарвлення експозиції в кімнаті Другої світової війни несе пропаганду комуністичного режиму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Ківерцівської районної ради через висвітлення комуністичної пропаганди не прийняли звіт директора КЗ «Ківерцівський краєзнавчий музей»Про це сьогодні, 29 травня, стало відомо під час засідання депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, сім”ї охорони здоров’я та соціального захисту населення, – інформує « ВолиньUA ».Депутати Ківерцівської районної ради одностайно вирішили зняти з розгляду чергового пленарного засідання райради та відправити його на довивчення та доопрацювання.Однією з причин цього рішення є однобоке висвітлення директором Степаном Войчиком подій Другої світової війни, виготовлення інформаційних стендів без рецензій та відповідної проектно-кошторисної-документації.Крім того, йому закидають надання відписок щодо запитів на публічну інформацію, а також наявність того, що в музеї фонове забарвлення експозиції в кімнаті Другої світової війни несе пропаганду комуністичного режиму.

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