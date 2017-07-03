Директора волинського музею звинуватили в комуністичній пропаганді
29 травень, 21:12
Депутати Ківерцівської районної ради через висвітлення комуністичної пропаганди не прийняли звіт директора КЗ «Ківерцівський краєзнавчий музей» Степана Войчика.
Про це сьогодні, 29 травня, стало відомо під час засідання депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, сім”ї охорони здоров’я та соціального захисту населення, – інформує «ВолиньUA».
Депутати Ківерцівської районної ради одностайно вирішили зняти з розгляду чергового пленарного засідання райради та відправити його на довивчення та доопрацювання.
Однією з причин цього рішення є однобоке висвітлення директором Степаном Войчиком подій Другої світової війни, виготовлення інформаційних стендів без рецензій та відповідної проектно-кошторисної-документації.
Крім того, йому закидають надання відписок щодо запитів на публічну інформацію, а також наявність того, що в музеї фонове забарвлення експозиції в кімнаті Другої світової війни несе пропаганду комуністичного режиму.
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Про це сьогодні, 29 травня, стало відомо під час засідання депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, сім”ї охорони здоров’я та соціального захисту населення, – інформує «ВолиньUA».
Депутати Ківерцівської районної ради одностайно вирішили зняти з розгляду чергового пленарного засідання райради та відправити його на довивчення та доопрацювання.
Однією з причин цього рішення є однобоке висвітлення директором Степаном Войчиком подій Другої світової війни, виготовлення інформаційних стендів без рецензій та відповідної проектно-кошторисної-документації.
Крім того, йому закидають надання відписок щодо запитів на публічну інформацію, а також наявність того, що в музеї фонове забарвлення експозиції в кімнаті Другої світової війни несе пропаганду комуністичного режиму.
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Коментарі 2
Це музей
Це вже тих два пришелепка (Пушкін і Король) відзначились... пікінес похвалить...може навіть медальку дадуть
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