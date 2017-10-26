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Суцільне розмінування волинського села: знешкодили понад 100 боєприпасів

Суцільне розмінування волинського села: знешкодили понад 100 боєприпасів
Під час суцільного розмінування на у Горохівському районі піротехніки знешкодили понад 100 боєприпасів.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

На Волині тривають роботи із суцільного розмінування території поблизу села Звиняче Горохівського району, що розпочалися 14 травня.

За станом на 29 травня працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області обстежили 1,9 га території, виявили та знешкодили 109 боєприпасів.

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Теги: боєприпаси, Волинь
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