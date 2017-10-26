Суцільне розмінування волинського села: знешкодили понад 100 боєприпасів





Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.



На Волині тривають роботи із суцільного розмінування території поблизу села Звиняче Горохівського району, що розпочалися 14 травня.



За станом на 29 травня працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області обстежили 1,9 га території, виявили та знешкодили 109 боєприпасів.



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