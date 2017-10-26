Суцільне розмінування волинського села: знешкодили понад 100 боєприпасів
29 травень, 22:53
Під час суцільного розмінування на у Горохівському районі піротехніки знешкодили понад 100 боєприпасів.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
На Волині тривають роботи із суцільного розмінування території поблизу села Звиняче Горохівського району, що розпочалися 14 травня.
За станом на 29 травня працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області обстежили 1,9 га території, виявили та знешкодили 109 боєприпасів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
На Волині тривають роботи із суцільного розмінування території поблизу села Звиняче Горохівського району, що розпочалися 14 травня.
За станом на 29 травня працівники групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Волинській області обстежили 1,9 га території, виявили та знешкодили 109 боєприпасів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежа на Станіславського: спалахнув будинок-пустка
29 травень, 23:15
«Не заради грошей», - гірка історія від вдови атовця Романа Луцюка
29 травень, 23:09
Суцільне розмінування волинського села: знешкодили понад 100 боєприпасів
29 травень, 22:53
На Чорновола – аварія з постраждалими
29 травень, 22:20
В Україні стріляли у російського військового журналіста
29 травень, 21:50