Луцькі малюки готували піцу





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Напередодні всесвітнього Дня захисту дітей Просвітницький відділ Волинської єпархії УПЦ, ГО «Вірю, надіюся і люблю», яку очолює Олена Марчук та місцева піцерія вирішили провести майстер-клас для юних лучан із особливою долею. Не так давно піцу вчилися виготовляти учасники ГО батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку та Волинського центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя».



А 29 травня зробити власноруч невеличкі кулінарні шедеври, звісно під керівництвом досвідчених кухарів, змогли дітки учасників ГО батьків з синдромом аутизму «Янголята».



До участі у майстер-класі також були запрошені і вихованці недільної школи при Свято-Хрестовоздвиженскьому соборі УПЦ Луцька, які є наймолодшими учасниками молодіжки місіонерського клубу «Іоаннівська сім’я», що діє при цій парафії.



«Це прекрасно, що ми тут разом можемо провести час, і сьогоднішній день є дійсно чудовим і гарним», – зауважив протоієрей Валентин Марчук.



Він також подякував власнику піцерії за надану можливість провести цей доброчинний захід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій піцерії відбувся незвичайний і цікавий майстер-клас – юні лучани мали нагоду самі виготовити піцу.Про це пише Волинська правда Напередодні всесвітнього Дня захисту дітей Просвітницький відділ Волинської єпархії УПЦ, ГО «Вірю, надіюся і люблю», яку очолює Олена Марчук та місцева піцерія вирішили провести майстер-клас для юних лучан із особливою долею. Не так давно піцу вчилися виготовляти учасники ГО батьків дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку та Волинського центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя».А 29 травня зробити власноруч невеличкі кулінарні шедеври, звісно під керівництвом досвідчених кухарів, змогли дітки учасників ГО батьків з синдромом аутизму «Янголята».До участі у майстер-класі також були запрошені і вихованці недільної школи при Свято-Хрестовоздвиженскьому соборі УПЦ Луцька, які є наймолодшими учасниками молодіжки місіонерського клубу «Іоаннівська сім’я», що діє при цій парафії.«Це прекрасно, що ми тут разом можемо провести час, і сьогоднішній день є дійсно чудовим і гарним», – зауважив протоієрейВін також подякував власнику піцерії за надану можливість провести цей доброчинний захід.

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