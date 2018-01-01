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Бабченка вбили у власній квартирі

Бабченка вбили у власній квартирі
За фактом вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченка правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це у Facebook повідомила речниця столичного главку поліції Оксана Блищик.

Заступник глави Нацполіції Андрій Крищенко зазначив: «Вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію».

«Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі», - додав він.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України».

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Теги: вбивство
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