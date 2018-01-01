Бабченка вбили у власній квартирі
Сьогодні, 00:09
За фактом вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченка правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Про це у Facebook повідомила речниця столичного главку поліції Оксана Блищик.
Заступник глави Нацполіції Андрій Крищенко зазначив: «Вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію».
«Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі», - додав він.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомила речниця столичного главку поліції Оксана Блищик.
Заступник глави Нацполіції Андрій Крищенко зазначив: «Вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію».
«Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі», - додав він.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Народні гуляння у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:50
Бабченка вбили у власній квартирі
Сьогодні, 00:09
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пожежа на Станіславського: спалахнув будинок-пустка
29 травень, 23:15
«Не заради грошей», - гірка історія від вдови атовця Романа Луцюка
29 травень, 23:09