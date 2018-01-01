Бабченка вбили у власній квартирі

вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченка правоохоронці розпочали кримінальне провадження.



Про це у Facebook повідомила речниця столичного главку поліції Оксана Блищик.



Заступник глави Нацполіції Андрій Крищенко зазначив: «Вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію».



«Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі», - додав він.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактомправоохоронці розпочали кримінальне провадження.Про це у Facebook повідомила речниця столичного главку поліціїЗаступник глави Нацполіціїзазначив: «Вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію».«Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі», - додав він.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України».

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