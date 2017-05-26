Оновлювати атракціони у центральному парку не планують





Про це заявив секретар міськради Григорій Пустовіт у програмі «Тема дня» Волинської дирекції НСТУ, - повідомляє



«Якщо знайдеться інвестор, який готовий буде вкласти кошти в оновлення атракціонів, думаю, ми розглянемо цю пропозицію», – зазначив Григорій Пустовіт.



«Виходячи з можливостей нашого бюджету, ми вибираємо більше нагальні потреби, які є на сьогодні. Але оновлення атракціонів ми не списуємо з поля нашого зору», – додав він.



Зі слів представника колективного підприємства «Центральний парк відпочинку» Павла Цапюка, новий атракціон коштує приблизно від 20 мільйонів гривень. Він сам себе буде окупляти 20 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Атракціони у луцькому парку оновлювалися 6 років тому, але найближчим часом оновлення не планують.Про це заявив секретар міськрадиу програмі «Тема дня» Волинської дирекції НСТУ, - повідомляє Конкурент «Якщо знайдеться інвестор, який готовий буде вкласти кошти в оновлення атракціонів, думаю, ми розглянемо цю пропозицію», – зазначив Григорій Пустовіт.«Виходячи з можливостей нашого бюджету, ми вибираємо більше нагальні потреби, які є на сьогодні. Але оновлення атракціонів ми не списуємо з поля нашого зору», – додав він.Зі слів представника колективного підприємства «Центральний парк відпочинку», новий атракціон коштує приблизно від 20 мільйонів гривень. Він сам себе буде окупляти 20 років.

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