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Оновлювати атракціони у центральному парку не планують

Оновлювати атракціони у центральному парку не планують
Атракціони у луцькому парку оновлювалися 6 років тому, але найближчим часом оновлення не планують.

Про це заявив секретар міськради Григорій Пустовіт у програмі «Тема дня» Волинської дирекції НСТУ, - повідомляє Конкурент.

«Якщо знайдеться інвестор, який готовий буде вкласти кошти в оновлення атракціонів, думаю, ми розглянемо цю пропозицію», – зазначив Григорій Пустовіт.

«Виходячи з можливостей нашого бюджету, ми вибираємо більше нагальні потреби, які є на сьогодні. Але оновлення атракціонів ми не списуємо з поля нашого зору», – додав він.

Зі слів представника колективного підприємства «Центральний парк відпочинку» Павла Цапюка, новий атракціон коштує приблизно від 20 мільйонів гривень. Він сам себе буде окупляти 20 років.

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Теги: атракціони, Луцьк
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