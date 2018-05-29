Чоловік вигулював на вулиці гігантського пітона
Сьогодні, 04:03
У Росії чоловік здивував і налякав місцевих жителів, вийшовши на прогулянку з улюбленими вихованцями – гігантським пітоном і кішкою.
Про це пишуть Факти ICTV.
«Не дарма ж мене Мауглі прозвали. У мене є і тигри, і пітони», – говорить він.
Господар пітона стверджує, що повністю тримає ситуацію під контролем і його вихованець не є небезпечним ні для суспільства, ні для нього самого, ні навіть для кішки. За його словами, змія регулярно харчується кроликами, тому сита і не стане полювати.
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Про це пишуть Факти ICTV.
«Не дарма ж мене Мауглі прозвали. У мене є і тигри, і пітони», – говорить він.
Господар пітона стверджує, що повністю тримає ситуацію під контролем і його вихованець не є небезпечним ні для суспільства, ні для нього самого, ні навіть для кішки. За його словами, змія регулярно харчується кроликами, тому сита і не стане полювати.
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