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Чоловік вигулював на вулиці гігантського пітона

Чоловік вигулював на вулиці гігантського пітона
У Росії чоловік здивував і налякав місцевих жителів, вийшовши на прогулянку з улюбленими вихованцями – гігантським пітоном і кішкою.

Про це пишуть Факти ICTV.

«Не дарма ж мене Мауглі прозвали. У мене є і тигри, і пітони», – говорить він.

Господар пітона стверджує, що повністю тримає ситуацію під контролем і його вихованець не є небезпечним ні для суспільства, ні для нього самого, ні навіть для кішки. За його словами, змія регулярно харчується кроликами, тому сита і не стане полювати.



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Теги: курйоз
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