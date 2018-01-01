У Луцьку – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Відомо, що учасники дорожньо-транспортної аварії – бус Mercedes-Benz Sprinter та легковик.



Аварія сталася при виїзді на Ківерцівський міст.



За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав. Деталі – згодом.





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