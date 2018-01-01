У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Луцьку на вулиці Ківерцівській зіткнулися бус та легковик.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що учасники дорожньо-транспортної аварії – бус Mercedes-Benz Sprinter та легковик.
Аварія сталася при виїзді на Ківерцівський міст.
За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Відомо, що учасники дорожньо-транспортної аварії – бус Mercedes-Benz Sprinter та легковик.
Аварія сталася при виїзді на Ківерцівський міст.
За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
легковик не на своїй смузі руху....Якого хріна? Хотів через подвійну на міст проскочити7
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