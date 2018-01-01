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У Луцьку – аварія. ФОТО

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ківерцівській зіткнулися бус та легковик.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Відомо, що учасники дорожньо-транспортної аварії – бус Mercedes-Benz Sprinter та легковик.

Аварія сталася при виїзді на Ківерцівський міст.

За попередньою інформацією, у аварії ніхто не постраждав. Деталі – згодом.

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Ківерцівський міст
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Коментарі 1
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легковик не на своїй смузі руху....Якого хріна? Хотів через подвійну на міст проскочити7
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