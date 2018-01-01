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Звільнили Олександра Рачкова

Звільнили Олександра Рачкова
Звільнили заступника Луцького міського голови Олександра Рачкова.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання сесії міської ради.

Рачков подав у відставку 26 квітня, однак офіційно його звільнили лише сьогодні.

Заяву про звільнення він зробив під час перебування у Луцькій міській клінічній лікарні після затримання його на хабарі.

Тоді він запевняв, аби слідство було неупереджене та задля уникнення подальших звинувачень щодо впливу на слідство чи інших осіб він написав заяву про звільнення з посади заступника міського голови та заяву про призупинення членства у ВО «Батьківщина».

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Теги: Олександр Рачков, хабар, Луцьк, звільнення
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Коментарі 1
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коли ще звільнять поліщука і пустовіта? це теж хабарники і дерибанщики, вони в долі.
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