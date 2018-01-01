Звільнили Олександра Рачкова

Звільнили заступника Луцького міського головиВідповідне рішення ухвалили під час засідання сесії міської ради., однак офіційно його звільнили лише сьогодні.Заяву про звільнення він зробив під час перебування у Луцькій міській клінічній лікарні після затримання його на хабарі.Тоді він запевняв, аби слідство було неупереджене та задля уникнення подальших звинувачень щодо впливу на слідство чи інших осіб він написав заяву про звільнення з посади заступника міського голови та заяву про призупинення членства у ВО «Батьківщина».