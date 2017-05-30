На Волині вночі поліцейські спіймали злодія

У Ковелі вночі поліцейські на місці злочину затримали зловмисника, котрий викрав із новобудови мультиварку та алкогольні напої.Інцидент трапився вночі по вулиці Кришталевій, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.Зловмисник проник у будинок, розбивши склопакет у вікні. Він викрав мультиварку, а також чотири пляшки спиртного. Правопорушника затримали поліцейські, котрі здійснювали профілактичне відпрацювання мікрорайону.Правоохоронці з’ясували, що зловмиснику 28-років і він житель сусідньої Рівненської області.Слідчі оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Суд обрав щодо підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді арешту.Викрадене майно вилучили та повернули законному власнику. Наразі правоохоронці перевіряють на причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території міста.