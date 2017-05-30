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На Волині вночі поліцейські спіймали злодія

На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
У Ковелі вночі поліцейські на місці злочину затримали зловмисника, котрий викрав із новобудови мультиварку та алкогольні напої.

Інцидент трапився вночі по вулиці Кришталевій, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.

Зловмисник проник у будинок, розбивши склопакет у вікні. Він викрав мультиварку, а також чотири пляшки спиртного. Правопорушника затримали поліцейські, котрі здійснювали профілактичне відпрацювання мікрорайону.

Правоохоронці з’ясували, що зловмиснику 28-років і він житель сусідньої Рівненської області.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Суд обрав щодо підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Викрадене майно вилучили та повернули законному власнику. Наразі правоохоронці перевіряють на причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території міста.

На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія

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Теги: злодій, крадіжка, Ковель
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