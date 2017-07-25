Звільнилась директор «Ласки»

Директор КП «Ласка»написала заяву на звільнення.Про це стало відомо 30 травня під час сесії міської ради.Як розповів секретар міської ради, Новарчук написала заяву і з 1 червня перестане очолювати комунальне підприємство.Зоозахисники, які прийшли підтримати права тварин та обстоювали звільнення директорки, поцікавились, чи звільниться заступник, на що не отримали відповіді.Натомість вони обурились, чому не хочуть їх вислуховувати та пообіцяли прийти до Пустовіта ще.