Звільнилась директор «Ласки»
Сьогодні, 10:56
Директор КП «Ласка» Богдана Новарчук написала заяву на звільнення.
Про це стало відомо 30 травня під час сесії міської ради.
Як розповів секретар міської ради Григорій Пустовіт, Новарчук написала заяву і з 1 червня перестане очолювати комунальне підприємство.
Зоозахисники, які прийшли підтримати права тварин та обстоювали звільнення директорки, поцікавились, чи звільниться заступник, на що не отримали відповіді.
Натомість вони обурились, чому не хочуть їх вислуховувати та пообіцяли прийти до Пустовіта ще.
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Про це стало відомо 30 травня під час сесії міської ради.
Як розповів секретар міської ради Григорій Пустовіт, Новарчук написала заяву і з 1 червня перестане очолювати комунальне підприємство.
Зоозахисники, які прийшли підтримати права тварин та обстоювали звільнення директорки, поцікавились, чи звільниться заступник, на що не отримали відповіді.
Натомість вони обурились, чому не хочуть їх вислуховувати та пообіцяли прийти до Пустовіта ще.
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Коментарі 1
Турецькими справами.головне щоб новий директор виконував обов'язки.хоч на 70%
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