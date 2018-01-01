Луцькрада просить парламент заборонити продаж поліетиленових пакетів

У Луцькій міській раді підготували звернення до Верховної Ради України, у якому йдеться про необхідність на законодавчому рівні заборонити використання поліетиленових пакетів.Про це стало відомо під час сесії міської ради 30 травня.У зверненні повідомляється, що в Україні на людину щорічно доводиться більше 500 викинутих поліетиленових пакетів, а законодавство не передбачило право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону на обіг товарів.«Питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно, насамперед, вирішуватися централізовано на державному рівні.Враховуючи зазначене, Луцька міська рада звертається до Верховної Ради України з проханням вирішити питання заборони та використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні», - йдеться у зверенні.Крім того, суб’єктам господарювання сфери торгівлі у Луцьку рекомендують пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових поліетиленових пакетів – біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо.Депутати підтримали проект рішення.