вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада просить парламент заборонити продаж поліетиленових пакетів

Луцькрада просить парламент заборонити продаж поліетиленових пакетів
У Луцькій міській раді підготували звернення до Верховної Ради України, у якому йдеться про необхідність на законодавчому рівні заборонити використання поліетиленових пакетів.

Про це стало відомо під час сесії міської ради 30 травня.

У зверненні повідомляється, що в Україні на людину щорічно доводиться більше 500 викинутих поліетиленових пакетів, а законодавство не передбачило право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону на обіг товарів.

«Питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно, насамперед, вирішуватися централізовано на державному рівні.

Враховуючи зазначене, Луцька міська рада звертається до Верховної Ради України з проханням вирішити питання заборони та використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні», - йдеться у зверенні.

Крім того, суб’єктам господарювання сфери торгівлі у Луцьку рекомендують пропонувати покупцям альтернативу використанню одноразових поліетиленових пакетів – біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо.

Депутати підтримали проект рішення.

Луцькрада просить парламент заборонити продаж поліетиленових пакетів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пакет, проблема, заборона, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Члену виконкому у Луцьку дозволили продати землю під кафе
Сьогодні, 11:26
У луцькому «Промені» – концерт «Summer Of Music»*
Сьогодні, 11:24
Луцькрада просить парламент заборонити продаж поліетиленових пакетів
Сьогодні, 11:05
Звільнилась директор «Ласки»
Сьогодні, 10:56
Звільнили Олександра Рачкова
Сьогодні, 10:53
Схожі новини
Дійшли до Президента: лучани просять розібратись зі смородом у місті Дійшли до Президента: лучани просять розібратись зі смородом у місті
18 травень, 12:51
Життя без поліетилену: більшість луцьких магазинів не пропонує альтернативи пакетам Життя без поліетилену: більшість луцьких магазинів не пропонує альтернативи пакетам
16 травень, 16:49
Руйнують дорогу: лучани просять розібратись з вантажівками, які їздять в центрі міста Руйнують дорогу: лучани просять розібратись з вантажівками, які їздять в центрі міста
14 травень, 17:35
Будівництво притулку для тварин у Луцьку призупинили Будівництво притулку для тварин у Луцьку призупинили
11 травень, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні подорожчали залізничні квитки
Сьогодні, 13:36
 0
Судитимуть волинянина, який битою побив 25-річного чоловіка
Сьогодні, 13:12
 0
У лучанина обікрали дачний будинок
Сьогодні, 12:47
 0
Із піснями та вітаннями: у Луцьку - обласне свято профтехосвіти. ФОТО
Сьогодні, 12:39
 0
Волинські митники вилучили Lamborghini, якому «знизили» ціну. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8