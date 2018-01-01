У луцькому «Промені» – концерт «Summer Of Music»*





Про це повідомляє прес-служба закладу.



Від час дійства виступлять Артем Пивоваров, дует TAMERLANALENA та Марія Хурсенко.



Артем Пивоваров - прогресивний сучасний артист, саундпродюсер, музикант з нестандартним і актуальним поглядом на музичну індустрію в Україні та країнах СНД. «Стихійного» Артема Пивоварова з нетерпінням чекають на всіх рейвових фестивалях і виступах.



Дует Тамерлан та Альона був створений в 2009 році. Протягом цих років музиканти підтримують статус найромантичнішого дуету України. Тамерлан та Альона зібрали кращі треки, багато з яких вже займають лідируючі позиції на топових торгових майданчиках.



Марія Хурсенко – учасниця проекту «Голос країни», донька відомого співака та композитора В’ячеслава Хурсенка, яка вирішила продовжити шлях батька та присвятити себе музиці. Чуттєва та талановита дівчина з ніжним голосом, який вже встигли полюбити лучани.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» 17 червня відбудеться концерт «Summer of music».Про це повідомляє прес-служба закладу.Від час дійства виступлять, дуеттаАртем Пивоваров - прогресивний сучасний артист, саундпродюсер, музикант з нестандартним і актуальним поглядом на музичну індустрію в Україні та країнах СНД. «Стихійного» Артема Пивоварова з нетерпінням чекають на всіх рейвових фестивалях і виступах.Дует Тамерлан та Альона був створений в 2009 році. Протягом цих років музиканти підтримують статус найромантичнішого дуету України. Тамерлан та Альона зібрали кращі треки, багато з яких вже займають лідируючі позиції на топових торгових майданчиках.Марія Хурсенко – учасниця проекту «Голос країни», донька відомого співака та композитора В’ячеслава Хурсенка, яка вирішила продовжити шлях батька та присвятити себе музиці. Чуттєва та талановита дівчина з ніжним голосом, який вже встигли полюбити лучани.Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/1615862671795600/ Квитки можна придбати на сайті: h ttp://promin.lutsk.ua/ або у касах РЦ «Промінь».Слідкуйте за новинами на телеграм каналі: https://t.me/ProminLutsk Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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