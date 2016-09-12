Члену виконкому у Луцьку дозволили продати землю під кафе

Член виконкому Луцької міської радивикупить земельну ділянку, де розташоване кафе «Вогнем і мечем».Про це йшлося 30 травня під час сесії міської ради.Депутати підтримали проект рішення про дострокове припинення договору оренди земельної ділянки на вулиці Конякіна, 25-Б між міськрадою та Олександром Серватовичем іу зв’язку з викупом ділянки.Крім того, проголосували за проект рішення про продаж у спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування критої зупинки автотранспорту і торговим павільйоном на вулиці Кравчука, 27 а.