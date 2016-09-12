Члену виконкому у Луцьку дозволили продати землю під кафе
Сьогодні, 11:26
Член виконкому Луцької міської ради Олександр Серватович викупить земельну ділянку, де розташоване кафе «Вогнем і мечем».
Про це йшлося 30 травня під час сесії міської ради.
Депутати підтримали проект рішення про дострокове припинення договору оренди земельної ділянки на вулиці Конякіна, 25-Б між міськрадою та Олександром Серватовичем і Тетяною Паньковською у зв’язку з викупом ділянки.
Крім того, проголосували за проект рішення про продаж у спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування критої зупинки автотранспорту і торговим павільйоном на вулиці Кравчука, 27 а.
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Про це йшлося 30 травня під час сесії міської ради.
Депутати підтримали проект рішення про дострокове припинення договору оренди земельної ділянки на вулиці Конякіна, 25-Б між міськрадою та Олександром Серватовичем і Тетяною Паньковською у зв’язку з викупом ділянки.
Крім того, проголосували за проект рішення про продаж у спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування критої зупинки автотранспорту і торговим павільйоном на вулиці Кравчука, 27 а.
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Озвучте ще сміхотворну ціну за яку викупають цю ділянку ,за ці гроші навіть іржавого ланоса не купиш ,