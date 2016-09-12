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Члену виконкому у Луцьку дозволили продати землю під кафе

Члену виконкому у Луцьку дозволили продати землю під кафе
Член виконкому Луцької міської ради Олександр Серватович викупить земельну ділянку, де розташоване кафе «Вогнем і мечем».

Про це йшлося 30 травня під час сесії міської ради.

Депутати підтримали проект рішення про дострокове припинення договору оренди земельної ділянки на вулиці Конякіна, 25-Б між міськрадою та Олександром Серватовичем і Тетяною Паньковською у зв’язку з викупом ділянки.

Крім того, проголосували за проект рішення про продаж у спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування критої зупинки автотранспорту і торговим павільйоном на вулиці Кравчука, 27 а.


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Теги: виконком, земля, продаж, Олександр Серватович
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Коментарі 3
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Так дайте запит в прокуратуру які наслідки розслідування, чи притягнуто до відповідальності. Покажіть населенню роботу прокуратури щодо поновлення законності. На продаж земля є, а АТОшникам нема. Дивно
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ригайлівка і стояка - це головне. Майбутнє вашої нациї - дітки, перебються...
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По проекту садочок мав бути,але зміна цільового призначення ділянкі і оппа - бухати важливіше.
Озвучте ще сміхотворну ціну за яку викупають цю ділянку ,за ці гроші навіть іржавого ланоса не купиш ,
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