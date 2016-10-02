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П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку п'яна водійка вкусила патрульного поліцейського за руку. За це вона може «отримати кримінал».

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

У середу, 30 травня, близько 3 години, на вулиці Героїв УПА у Луцьку, екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті.

При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння.

У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми (0,20, - ред.).

За це отримала відповідний протокол.

Під час спілкування з правоохоронцями поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.

В патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився.

За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії.

П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: алкоголь, водій, поліція, Луцьк
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Коментарі 2
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от собака дика....
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Сєкса давно не мала пані... Ех, кусати ж навіщо?
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