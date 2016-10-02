П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
У Луцьку п'яна водійка вкусила патрульного поліцейського за руку. За це вона може «отримати кримінал».
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
У середу, 30 травня, близько 3 години, на вулиці Героїв УПА у Луцьку, екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті.
При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння.
У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми (0,20, - ред.).
За це отримала відповідний протокол.
Під час спілкування з правоохоронцями поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.
В патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився.
За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
У середу, 30 травня, близько 3 години, на вулиці Героїв УПА у Луцьку, екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті.
При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння.
У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми (0,20, - ред.).
За це отримала відповідний протокол.
Під час спілкування з правоохоронцями поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.
В патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився.
За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
от собака дика....
Сєкса давно не мала пані... Ех, кусати ж навіщо?
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