П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку п'яна водійка вкусила патрульного поліцейського за руку. За це вона може «отримати кримінал».Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.У середу, 30 травня, близько 3 години, на вулиці Героїв УПА у Луцьку, екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті.При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння.У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2,95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми (0,20, - ред.).За це отримала відповідний протокол.Під час спілкування з правоохоронцями поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.В патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився.За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії.