Мріє стати пожежником: просять привітати сина загиблого бійця
Сьогодні, 19:33
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі свій 11-ий день народження святкуватиме Альберт Рупа. Його батько, військовослужбовець 24-ї бригади Рупа Віктор Миколайович загинув восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України.
Хлопчик навчається у 4-му класі школи села Лудин. Юний Альберт тішиться, що має гарну успішність у школі. З радістю говорить про те, що вчиться на оцінки 9-12. Особливо хлопчина полюбляє у школі математику та інформатику, не надто цікавить англійська мова.
Наш майбутній іменинник мріє стати пожежником. Як і всі хлопчики Альберт любить кататися на велосипеді, ганяти з хлопцями та гратися.
Минулого року Альберт відвідав мальовничі Карпати і був зачарований їхньою красою. Найбільше йому сподобалось ловити там форель. Також хлопчик побував у Польщі у пані Анни та пана Ігоря у м. Познань. Хлопчику там надзвичайно сподобалось, адже збулась одна із його маленьких мрій, а їх у нього багато. Також хлопчик хотів би побувати у Туреччині, відпочити на морі та побачити м. Стамбул.
Розповідаючи про улюблених мультперсонажів, Альберт називає Нолика із Фіксиків. Вдома хлопчик має трьох кішок та собаку на прізвисько Айс.
З особливою любов’ю Альберт говорить про маму. Каже, матуся його дуже любить та чудово дбає, а він, у свою чергу, намагається віддячити допомогою по господарству.
Мама хлопчика Тетяна розповідає, що матеріальне становище сім’ї не надто хороше. Жінка виховує чотирьох дітей. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди актуальні. Мама розповідає, що у нашого іменинника та його сестрички проблеми із прикусом, тому потрібно звернутись до ортодонта для встановлення пластини, але як часто буває у наш час – проблема у коштах.
Альтерт милий, щирий і чуйний хлопчик. Як і більшість дітей, яких доторкнулась війна, хлопчик хоче щоб настав мир, припинилась війна, щоб вона більше ні в кого не забрала тата.
Інформація для благодійників: Рупа Альберт - невдовзі 11 років (31.05.2007 ), Володимир-Волинський р-н.
Зріст: 150; Розмір взуття: 36.
Подарунок до дня народження: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі свій 11-ий день народження святкуватиме Альберт Рупа. Його батько, військовослужбовець 24-ї бригади Рупа Віктор Миколайович загинув восени 2016 року, захищаючи на Сході територіальну цілісність України.
Хлопчик навчається у 4-му класі школи села Лудин. Юний Альберт тішиться, що має гарну успішність у школі. З радістю говорить про те, що вчиться на оцінки 9-12. Особливо хлопчина полюбляє у школі математику та інформатику, не надто цікавить англійська мова.
Наш майбутній іменинник мріє стати пожежником. Як і всі хлопчики Альберт любить кататися на велосипеді, ганяти з хлопцями та гратися.
Минулого року Альберт відвідав мальовничі Карпати і був зачарований їхньою красою. Найбільше йому сподобалось ловити там форель. Також хлопчик побував у Польщі у пані Анни та пана Ігоря у м. Познань. Хлопчику там надзвичайно сподобалось, адже збулась одна із його маленьких мрій, а їх у нього багато. Також хлопчик хотів би побувати у Туреччині, відпочити на морі та побачити м. Стамбул.
Розповідаючи про улюблених мультперсонажів, Альберт називає Нолика із Фіксиків. Вдома хлопчик має трьох кішок та собаку на прізвисько Айс.
З особливою любов’ю Альберт говорить про маму. Каже, матуся його дуже любить та чудово дбає, а він, у свою чергу, намагається віддячити допомогою по господарству.
Мама хлопчика Тетяна розповідає, що матеріальне становище сім’ї не надто хороше. Жінка виховує чотирьох дітей. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди актуальні. Мама розповідає, що у нашого іменинника та його сестрички проблеми із прикусом, тому потрібно звернутись до ортодонта для встановлення пластини, але як часто буває у наш час – проблема у коштах.
Альтерт милий, щирий і чуйний хлопчик. Як і більшість дітей, яких доторкнулась війна, хлопчик хоче щоб настав мир, припинилась війна, щоб вона більше ні в кого не забрала тата.
Інформація для благодійників: Рупа Альберт - невдовзі 11 років (31.05.2007 ), Володимир-Волинський р-н.
Зріст: 150; Розмір взуття: 36.
Подарунок до дня народження: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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