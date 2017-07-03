«Так» відкритим спискам: Луцькрада просить ухвалити Виборчий кодекс
Сьогодні, 11:42
У Луцькій міській раді підготували звернення про необхідність прийняття Виборчого кодексу.
Про це стало відомо 30 травня під час сесії міської ради.
Депутат Андрій Козюра розповів, що необхідно, аби усі вибори в Україні відбувались за єдиною системою, а не було так, що кожен раз виборці по-новому голосують за кандидатів.
Звернення адресували головам депутатських фракцій і груп Верховної Ради України та міським радам міст обласного значення. У ньому пропонується ввести систему із відкритими списками та запровадити прохідний бар’єр 4%.
«Вважаємо, що прийняття та впровадження Виборчого кодексу України створить єдину уніфіковану правову основу для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій, започаткує оновлення всієї системи влади в Україні на основі європейських виборчих стандартів та сприятиме розбудові справжніх потужних політичних сил, які користуються підтримкою у суспільстві», - йдеться у документі.
Депутати підтримали проект рішення.
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Про це стало відомо 30 травня під час сесії міської ради.
Депутат Андрій Козюра розповів, що необхідно, аби усі вибори в Україні відбувались за єдиною системою, а не було так, що кожен раз виборці по-новому голосують за кандидатів.
Звернення адресували головам депутатських фракцій і груп Верховної Ради України та міським радам міст обласного значення. У ньому пропонується ввести систему із відкритими списками та запровадити прохідний бар’єр 4%.
«Вважаємо, що прийняття та впровадження Виборчого кодексу України створить єдину уніфіковану правову основу для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції України та рекомендацій міжнародних організацій, започаткує оновлення всієї системи влади в Україні на основі європейських виборчих стандартів та сприятиме розбудові справжніх потужних політичних сил, які користуються підтримкою у суспільстві», - йдеться у документі.
Депутати підтримали проект рішення.
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