вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Багатодітній родині з Волині потрібна допомога

Багатодітній родині з Волині потрібна допомога
Багатодітна сім'я Рупа із села Тишковичі Іваничівського району, у яких пожежа знищила господарство, просить небайдужих волинян допомоги.

Зазначаєтся, що пожежа у родини трапилась ще 30 березня цього року,- пише Буг.

В обійсті Руп пожежa сталася вночі, будівлі горіли на їхніх очах.

“Хлів згорів, а будинок, слава Богу, вцілів. Такий переляк був – діти ж вдома! Стрaшно бaчити, що все у вогні”, – розповідає Ніна Рупа.

Подружжя досі розбирається із наслідками пожежі, вся їхня живність згоріла живцем.

Ніна Рупа з чоловіком, який працює охоронником, продали однокімнатну квартиру в місті Нововолинськ, а за виручені гроші купили будинок в Тишковичах. Сама жінка перебуває в декретній відпустці, її наймолодшій дитині не виповнилося ще і трьох років.

“Зазвичай малеча спить неспокійно, вертиться, а тоді ми так міцно заснули, як ніколи. Прокинулася він незрозумілих звуків – то горів дах. Трапилося це біля третьої години ночі. Живцем згоріли 40 курок і кролики. Дякую Богу, що вогонь не поширився і дітки живими лишилися. Проводи старі були, сталося коротке замикання”, – розповідає Ніна Рупа.

Сім’я сама намагається довести до ладу будівлі, які лишилась після пожежі, але грошей у Руп вистачає лише на найнеобхідніші речі. Тож усі чуйні серцем та небайдужі можуть допомогти багатодітним батькам, які потрапили у скрутну ситуацію.

Кошти можна перерахувати на картку Ощадбанку 5167490187003448 (Ніна Євтихіївна Рупа).
Багатодітній родині з Волині потрібна допомога
Багатодітній родині з Волині потрібна допомога
Багатодітній родині з Волині потрібна допомога
Багатодітній родині з Волині потрібна допомога
Багатодітній родині з Волині потрібна допомога

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Сьогодні, 12:05
Луцька влада тисне на бізнес сильніше, ніж за Януковича, — Андрій Покровський
Сьогодні, 12:00
Багатодітній родині з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 11:59
«Так» відкритим спискам: Луцькрада просить ухвалити Виборчий кодекс
Сьогодні, 11:42
П'яна водійка покусала патрульного у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Волинські погорільці просять про допомогу Волинські погорільці просять про допомогу
12 січень, 2017, 12:25
Волинянин, в якого згоріла хата, потребує допомоги Волинянин, в якого згоріла хата, потребує допомоги
23 листопад, 2015, 09:03
На Волині горіла господарська будівля На Волині горіла господарська будівля
24 травень, 10:07
То були довгожданні діти: про хлопчиків, які померли після пожежі на Волині То були довгожданні діти: про хлопчиків, які померли після пожежі на Волині
22 травень, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні подорожчали залізничні квитки
Сьогодні, 13:36
 0
Судитимуть волинянина, який битою побив 25-річного чоловіка
Сьогодні, 13:12
 0
У лучанина обікрали дачний будинок
Сьогодні, 12:47
 0
Із піснями та вітаннями: у Луцьку - обласне свято профтехосвіти. ФОТО
Сьогодні, 12:39
 0
Волинські митники вилучили Lamborghini, якому «знизили» ціну. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8