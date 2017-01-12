Багатодітній родині з Волині потрібна допомога





Зазначаєтся, що пожежа у родини трапилась ще 30 березня цього року,- пише



В обійсті Руп пожежa сталася вночі, будівлі горіли на їхніх очах.



“Хлів згорів, а будинок, слава Богу, вцілів. Такий переляк був – діти ж вдома! Стрaшно бaчити, що все у вогні”, – розповідає Ніна Рупа.



Подружжя досі розбирається із наслідками пожежі, вся їхня живність згоріла живцем.



Ніна Рупа з чоловіком, який працює охоронником, продали однокімнатну квартиру в місті Нововолинськ, а за виручені гроші купили будинок в Тишковичах. Сама жінка перебуває в декретній відпустці, її наймолодшій дитині не виповнилося ще і трьох років.



“Зазвичай малеча спить неспокійно, вертиться, а тоді ми так міцно заснули, як ніколи. Прокинулася він незрозумілих звуків – то горів дах. Трапилося це біля третьої години ночі. Живцем згоріли 40 курок і кролики. Дякую Богу, що вогонь не поширився і дітки живими лишилися. Проводи старі були, сталося коротке замикання”, – розповідає Ніна Рупа.



Сім’я сама намагається довести до ладу будівлі, які лишилась після пожежі, але грошей у Руп вистачає лише на найнеобхідніші речі. Тож усі чуйні серцем та небайдужі можуть допомогти багатодітним батькам, які потрапили у скрутну ситуацію.



Кошти можна перерахувати на картку Ощадбанку 5167490187003448 (Ніна Євтихіївна Рупа).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатодітна сім'я Рупа із села Тишковичі Іваничівського району, у яких пожежа знищила господарство, просить небайдужих волинян допомоги.Зазначаєтся, що пожежа у родини трапилась ще 30 березня цього року,- пише Буг В обійсті Руп пожежa сталася вночі, будівлі горіли на їхніх очах.“Хлів згорів, а будинок, слава Богу, вцілів. Такий переляк був – діти ж вдома! Стрaшно бaчити, що все у вогні”, – розповідає Ніна Рупа.Подружжя досі розбирається із наслідками пожежі, вся їхня живність згоріла живцем.Ніна Рупа з чоловіком, який працює охоронником, продали однокімнатну квартиру в місті Нововолинськ, а за виручені гроші купили будинок в Тишковичах. Сама жінка перебуває в декретній відпустці, її наймолодшій дитині не виповнилося ще і трьох років.“Зазвичай малеча спить неспокійно, вертиться, а тоді ми так міцно заснули, як ніколи. Прокинулася він незрозумілих звуків – то горів дах. Трапилося це біля третьої години ночі. Живцем згоріли 40 курок і кролики. Дякую Богу, що вогонь не поширився і дітки живими лишилися. Проводи старі були, сталося коротке замикання”, – розповідає Ніна Рупа.Сім’я сама намагається довести до ладу будівлі, які лишилась після пожежі, але грошей у Руп вистачає лише на найнеобхідніші речі. Тож усі чуйні серцем та небайдужі можуть допомогти багатодітним батькам, які потрапили у скрутну ситуацію.

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