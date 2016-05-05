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Лучанина розшукують за розбій

Лучанина розшукують за розбій
Поліція Волині розшукує лучанина Іванюка Богдана Омеляновича,

Зазначається, що чоловік 1977 року народження, мешканець обласного центру Волині, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліція підозрює вказаного громадянина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».

Лучанина розшукують за розбій

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Теги: розшук, лучанин, розбій
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