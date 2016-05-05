Лучанина розшукують за розбій

Іванюка Богдана Омеляновича,



Зазначається, що чоловік 1977 року народження, мешканець обласного центру Волині, - інформує ГУНП у Волинській області.



Поліція підозрює вказаного громадянина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою.



Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині розшукує лучанинаЗазначається, що чоловік 1977 року народження, мешканець обласного центру Волині, - інформує ГУНП у Волинській області.Поліція підозрює вказаного громадянина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою.Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію