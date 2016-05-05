Лучанина розшукують за розбій
Сьогодні, 12:06
Поліція Волині розшукує лучанина Іванюка Богдана Омеляновича,
Зазначається, що чоловік 1977 року народження, мешканець обласного центру Волині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція підозрює вказаного громадянина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що чоловік 1977 року народження, мешканець обласного центру Волині, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліція підозрює вказаного громадянина у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений організованою групою.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити в поліцію за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поліцейські вилучили у молодика Opel
Сьогодні, 12:12
Лучанам розкажуть, як досягнути успіху за допомогою медитації
Сьогодні, 12:07
Лучанина розшукують за розбій
Сьогодні, 12:06
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Сьогодні, 12:05