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На Волині поліцейські вилучили у молодика Opel

На Волині поліцейські вилучили у молодика Opel
На Волині поліцейські виявили автомобіль із підробними документами.

Так, у Ковелі патрульні зупинили автомобіль Opel Vectra під керуванням 19-річного жителя Ковельського району, - інформує ГУНП у Волинській області.

Під час перевірки документів поліцейські виявили невідповідність записів у реєстраційних документах із номерами вузлів та агрегатів автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Транспортний засіб вилучили та доставили на спецмайданчик відділу поліції.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.


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Теги: підробка, документи
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