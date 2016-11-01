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У лучанина обікрали дачний будинок

У лучанина обікрали дачний будинок
На дачному масиві «Лаврів», що в Луцькому районі, зловмисники обікрали будинок.

До поліції, учора із заявою звернувся 52-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що невідомі обікрали його дачний будинок, інформує ГУНП у Волинській області.

Зловмисники через вікно проникли до будівлі та викрали із приміщення телевізор, тюнер та обігрівач. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 1200 грн.

Правоохоронці встановили причетність до крадіжки раніше судимого 41-річного лучанина та 35-річного жителя Київської області. Викрадені речі вилучили.

За фактом крадіжки із проникненням слідчі розпочали крмінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.




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Теги: крадіжка, лучанин, дача
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